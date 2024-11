GIAMBRUNO INTERVISTA SANGIULIANO SU TRUMP: IL 30 NOVEMBRE A PORTO SANT'ELPIDIO SI PARLA DI AMERICA

GENNARO SANGIULIANO E ANDREA GIAMBRUNO INSIEME A PORTO SANT'ELPIDIO

Una coppia che ha fatto parlare tanto di sé, soprattutto fuori dal posto di lavoro e che ora torna a produrre contenuti, sarà protagonista il 30 novembre alle 17 nella sala conferenze di villa Baruchello a Porto sant’Elpidio: Gennaro Sangiuliano e Andrea Giambruno.

Il primo, ex ministro, giornalista e scrittore, ha scritto il libro ‘Trump, un presidente contro tutti’. Il secondo, giornalista Mediaset ed ex compagno della premier Meloni, avrà il compito di stimolare Sangiuliano con domande e riflessioni.

“Le Marche – ha sottolineato Sangiuliano in conferenza stampa – sono per me un territorio caro, sono cresciuto a Porto Potenza Picena”. Per l’ex ministro non è la prima biografia: “Oltre a quella di Trump, ho curato quelle degli uomini più potenti del pianeta, Vladimir Putin e Xi Jinping. Ripubblicherò ora quel libro, che risale al 2017, aggiornato alla sua rivincita. Comunque la si pensi sul presidente eletto degli Stati Uniti, quello che è accaduto è un fatto storico. Quattro anni fa, dopo la vittoria di Biden e l’assalto a Capital Hill, sembrava finito come politico e come uomo e nessuno avrebbe mai scommesso su un suo ritorno”.

MEME SULLE LACRIME DI GENNARO SANGIULIANO AL TG1

L’idea di Sangiuliano è che “per comprendere la geopolitica occorra fare i conti con il vissuto dei grandi protagonisti del nostro tempo, anche per capire le dinamiche mentali che muovono i loro comportamenti”.

Il 30 novembre in prima fila ci sarà il sindaco Massimiliano Ciarpella: “Mi fa piacere ospitare Gennaro Sangiuliano a Porto Sant’Elpidio. Donald Trump è un personaggio controcorrente e credo che questa conferenza sarà stimolante e ci fornirà interessanti chiavi di lettura sul quadriennio che attende il prossimo presidente degli Stati Uniti”.

ANDREA PUTZU

Il collante tra la città elpidiense e l’ex ministro è stato il consigliere regionale Andrea Putzu. Soddisfatta l’assessora alla cultura Elisa Torresi: “Sono incuriosita da questo incontro su Trump con una figura come Sangiuliano, che vanta un curriculum importante. La politica americana tra ‘altro sarà protagonista anche a teatro con Luca barbareschi. Bisogna riflettere sull’attualità”.

SANGIULIANO E GIAMBRUNO A PORTO SANT’ELPIDIO PER GIRARE “EX 2”

LOLLOBRIGIDA - SANGIULIANO - GIAMBRUNO - MEME

SATIRA - L'ex ministro e sembrerebbe anche ex compagno di Maria Rosaria Boccia, Gennaro Sangiuliano, oggi sarà a Porto Sant'Elpidio. Con lui l'ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. Raggiungeranno la città per partecipare alle riprese di "Ex 2".

Infatti saranno proprio loro i protagonisti. Il primo cittadino Massimiliano Ciarpella: «Spero di non prendere parte alle riprese anche io”

PORTO SANT'ELPIDIO: POLEMICA SU SANGIULIANO E LA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO SU TRUMP. “È UNO SCHERZO?”

andrea giambruno a dritto e rovescio 11

Si dovrebbe tenere oggi, 30 novembre alle ore 17, la presentazione del libro di Sangiuliano a Porto Sant'Elpidio.

Tra i cittadini, però, è polemica […]. Tra video di presunti tagli alla testa, perplessità sui conflitti di interessi, raccomandazioni e conseguenti dimissioni, ci si chiede se non sarebbe stato più adeguato aspettare che la Procura chiudesse il fascicolo con le indagini sulle vicende di pochi mesi fa, giusto per avere chiarezza sul personaggio invitato, a maggior ragione se si tratta di un personaggio che oltre a essere giornalista è recentemente stato un politico, e che presenta un libro su un altro personaggio politico che divide e fa indubbiamente discutere.

MEME SU MARIA ROSARIA BOCCIA

Il Sindaco Ciarpella […] non sembra preoccuparsi dell'immagine che ne possa uscire della sua città, ritenendo anzi Sangiuliano un “bravo giornalista che ha scritto un bellissimo libro”, e non si cura dell'episodio ancora in corso di discussione che riguarda il caso Boccia, ritenendolo semplicemente “acqua passata”.

Dall'altra parte il consigliere regionale Putzu, che in conferenza stampa aveva dato per scontato il patrocinio della Regione Marche, non sembra essere appoggiato da quest'ultima, che in una nota alla stampa rende chiara la contrarietà ad accogliere la domanda di patrocinio del consigliere all'evento. Di fatti, la grafica della locandina è stata modificata escludendo il simbolo del patrocinio regionale.

maria rosaria boccia e gennaro sangiuliano a sanremo FOTO GENTE

L'invito di Sangiuliano per la presentazione del suo ultimo libro su Trump è stata una mossa che ha diviso la cittadinanza, a maggior ragione se a presentarlo sarà Andrea Giambruno, ex compagno della premier Meloni e noto alla cronaca e al gossip per quel fuorionda a sfondo maschilista del quale si è scusato dopo più di un anno.

Trump, Sangiuliano e Giambruno: oggi a Villa Baruchello ci saranno questi tre personaggi che per semplicità si potrebbero definire controversi, e per i quali ci si chiede se sarebbe stato meglio evitare.

