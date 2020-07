IL VIDEO INTEGRALE: SI VEDONO I MANIFESTANTI CHE ENTRANO NEL CANCELLO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA E INIZIANO A URLARE DAVANTI A CASA DEI CONIUGI MCCLOSKEY, CHE FINO A QUEL MOMENTO SI FACEVANO GLI AFFARI LORO

Once they cross that gate they appear to be trespassing on private property pic.twitter.com/4DsH4roBYS — Jack Posobiec ?? (@JackPosobiec) June 29, 2020

Da www.corriere.it

il cartello strada privata vietato l ingresso al cancello dei mccloskey

Mark e Patricia McCloskey. 63 anni lui, 61 lei. Bianchi, avvocati. Vivono a St. Louis, nel Missouri,e compaiono in un video mentre imbracciano un’arma semiautomatica, lui, e una pistola, lei, rivolti a un gruppo di manifestanti del movimento Black Lives Matter. Il video è stato diffuso domenica dall’emittente Abc, fra gli altri, e retwittato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La coppia si rivolge ai manifestanti urlando e continuando a brandire il fucile AR-14 e la pistola: «Questa è proprietà privata, andate via». In alcuni momenti punta le armi contro i manifestanti che si stavano dirigendo verso la casa del sindaco Lyda Krewson, rea di aver diffuso le generalità dei residenti di St. Louis che avevano chiesto di togliere fondi al Dipartimento di Polizia.

«Sembrava la presa della Bastiglia. Pensavo che saremmo morti e che avrebbero bruciato la nostra casa e ucciso il nostro cane», ha detto Mark McCloskey , polo rosa infilata in un paio di pantaloni kaki, in un’intervista a Kmov. In realtà, le proteste erano pacifiche e nelle foto e nei video non sembra esserci nessuno all’interno della proprietà dei McCloskey da 1,7 milioni di dollari. «Questa è tutta proprietà privata, non ci sono marciapiedi pubblici o strade pubbliche. Eravamo soli di fronte a una folla arrabbiata. Non appena ho detto che erano in un proprietà privata si sono infuriati e hanno fatto a pezzi un cancello. Non so quante persone c’erano, erano un numero alto, tutte arrabbiate, tutte urlanti, tutti che venivano verso di noi» ha proseguito McCloskey. Il riferimento è a Portland Place, la via privata in cui si trova la sua lussuosa abitazione. L’uomo parla del cancello distrutto, ma i video mostrano che dopo il passaggio dei manifestanti era intatto e aperto.

il cartello strada privata vietato l ingresso al cancello dei mccloskey i coniugi mccloskey

i coniugi mccloskey patricia mccloskey mark mccloskey patricia mccloskey 1 il cancello dopo il passaggio dei manifestanti