LE REAZIONI AL DISCORSO DI DRAGHI – CONTE CHATTA SU WHATSAPP (CON CHI?), SALVINI SCUOTE LA TESTA NEL PASSAGGIO SUI BALNEARI: NOSTALGIA DEL PAPEETE? – I 5 STELLE STATUE DI SALE, E QUANDO MARIOPIO CITA ZELENSKY E LA NECESSITÀ DI ARMARE L’UCRAINA, IL CAPOULTRÀ GRILLINO GIARRUSSO GRIDA: “MA VA…!” – ALLA FINE M5S E LEGA NON APPLAUDONO

(ANSA) Nessun senatore M5S, e quasi nessuno della Lega, ha applaudito alla fine del discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi. Matteo Salvini è rimasto immobile. Gli applausi più calorosi per Draghi dal banco del governo sono arrivati da Luigi Di Maio.

LE REAZIONI AL DISCORSO DI DRAGHI

Da corriere.it

mario draghi in senato

Draghi si toglie le pietruzze appuntite dalle scarpe

(Monica Guerzoni) Una dopo l’altra Draghi si toglie pietruzze appuntite dalle scarpe e le lancia ora verso i banchi dei 5Stelle, ora verso la Lega. E quando cita Zelensky e la necessità di armare l’Ucraina M5S e Carroccio non applaudono. E Giarrusso grida: «Ma va…!».

Ore 10:15 - Il discorso integrale di Draghi

Qui trovate il discorso integrale tenuto da Mario Draghi in Parlamento per spiegare le ragioni delle sue dimissioni, con cui ha rilanciato la possibilità di «ricostruire un patto di maggioranza».

Ore 10:13 - Timidi applausi dai 5 Stelle

(Monica Guerzoni) Sull’agenda sociale qualche timido applauso arriva dall’ala sinistra del M5S.

discorso di mario draghi in senato

Ore 10:12 - Draghi al contrattacco

(Monica Guerzoni) Draghi al contrattacco. Pnrr, «vera agenda sociale» per ridurre le diseguaglianze. Sui tassisti va in crisi Gasparri; Suo balneari Salvini scuote la testa: nostalgia del Papete?

Ore 10:10 - Conte è online su Whatsapp

(Tommaso Labate) Giuseppe Conte sta seguendo Draghi in tv da una stanza del gruppo parlamentare del Movimento Cinquestelle al Senato. «E forse nel mentre sta chattando su WhatsApp», si lascia scappare un suo ex ministro. Come fa a saperlo? «Stavo per scrivergli un messaggio e ho visto che era online».

mario draghi al senato 1 mario draghi al senato luigi di maio mario draghi lorenzo guerini stefano patuanelli mario draghi al senato 2 discorso di mario draghi in senato