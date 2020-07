27 lug 2020 18:56

RECOVERY PER 5+1 - A GESTIRE I FONDI UN COMITATO FORMATO DA AMENDOLA (COORDINATORE), DI MAIO, GUALTIERI, PATUANELLI E SPERANZA. MA IL CAPO E' CONTE - VOLEVANO ENTRARCI PURE LE MINISTRE DADONE E PISANO, MA LE DUE GRILLINE NON CONTANO NULLA. PROPRIO COME L'EVENTUALE COMMISSIONE MONO O BI-CAMERALE GUIDATA DA BRUNETTA - SUL MES FORCING DI ITALIA SULLA SPAGNA: PIGLIALO TU CHE LO PIGLIO IO. MA SANCHEZ NON HA UN DEBITO PUBBLICO MOSTRUOSO COME QUELLO ITALIANO. IN NOSTRO SOCCORSO, SI MUOVE "MAMMA" MERKEL: HA CAPITO CHE SE L'ITALIA FOSSE L'UNICO PAESE A PRENDERE IL MES, DAREBBE IL VIA ALLA SPECULAZIONE DEI MERCATI...