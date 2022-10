“IL PROBLEMA NON È MATTEO CHE SI È IMPUNTATO SUL VIMINALE, È GIORGIA CHE NON TROVA IL MINISTRO DELL’ECONOMIA” – SI COMINCIA BENE: IL CENTRODESTRA ANCORA NON GOVERNA E GIÀ LITIGA. COME PENSANO DI RIUSCIRE A DURARE A PALAZZO CHIGI? – SALVINI E BERLUSCONI SONO INSOFFERENTI: HANNO PAURA DI RIMANERE FUORI DAI POSTI CHE CONTANO. LA PREMIER IN PECTORE È PREOCCUPATA E MALEDICE IL GIORNO IN CUI QUEI DUE MAL-DESTRI, INSIEME A CONTE, HANNO FATTO CADERE DRAGHI…