IL REDDITO E LA LUNA - I DEPUTATI GRILLINI VANNO ALL’ATTACCO DI CONTE DOPO L’ANNUNCIO DELLA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA: “NON SI POTRÀ PRESCINDERE DA UN CONFRONTO IN SEDE PARLAMENTARE. NON SI TORNA INDIETRO” - MA SE I GRILLINI VOGLIONO I SOLDI DELL’EUROPA, DOVRANNO TORNARE INDIETRO ECCOME, VEDI QUOTA 100 (COM’ERA LA STORIA CHE IL RECOVERY FUND NON HA CONDIZIONI?)

LUIGI DI MAIO REDDITO DI CITTADINANZA BY LUGHINO

1 – CE LO IMPONE L’EUROPA (COME MONETA DI SCAMBIO DEL RECOVERY FUND) - DOPO AVER MESSO DA PARTE QUOTA 100, CONTE INTERVIENE ANCHE SUL REDDITO DI CITTADINANZA: “IN QUESTO MODO NON PUÒ CONTINUARE A FUNZIONARE”

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ce-impone-rsquo-europa-come-moneta-scambio-recovery-fund-248239.htm

2 – RDC: M5S, `IMPRESCINDIBILE CONFRONTO GOVERNO-PARLAMENTO SU POLITICHE ATTIVE LAVORO´

GIUSEPPE CONTE URSULA VON DER LEYEN

(Adnkronos) - “Il Reddito di Cittadinanza ha raggiunto quasi 3 milioni di persone e la nostra intenzione è quella di continuare ad assicurare un beneficio che ha aiutato così tante famiglie.

Condividiamo la necessità di ottimizzare la parte relativa alle politiche attive del lavoro, espressa anche dal presidente Conte, in particolare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Per raggiungere questo obiettivo, non si potrà prescindere da un confronto in sede parlamentare per trovare in maniera condivisa le soluzioni più adatte a favorire il più possibile l'occupazione dei beneficiari”. Così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera.

conte rutte merkel ursula

“Abbiamo sempre detto che il piano per il Reddito di Cittadinanza è un intervento di lungo respiro che agisce su due fronti, la lotta alla povertà e l'integrazione lavorativa, come avviene già in tutti i Paesi UE. Si tratta di un percorso articolato che abbiamo intrapreso, non solo assegnando il beneficio alle famiglie più in difficoltà, ma rafforzando anche i centri per l'impiego con quasi 11mila assunzioni”.

3 – RDC: M5S, `IMPRESCINDIBILE CONFRONTO GOVERNO-PARLAMENTO SU POLITICHE ATTIVE LAVORO´ (2)

conte rutte

(Adnkronos) - “Siamo consapevoli di dover garantire controlli sempre più capillari sui percettori del Reddito così da assicurare il sostegno a chi davvero ne ha bisogno, ma dal RDC non si torna indietro. Una volta partita la fase due, sarà ancora più chiaro quanto sia imprescindibile per l'inserimento lavorativo di tutti i beneficiari occupabili.

Il coinvolgimento di tutte le competenze a disposizione dei vari ministeri ed enti è sicuramente positivo, ma sarà necessario integrare queste iniziative con il lavoro che le commissioni parlamentari hanno portato e continuano a portare avanti in maniera convinta su questa misura cardine per il MoVimento 5 Stelle”, concludono.

DI MAIO E LA CARD PER IL REDDITO DI CITTADINANZA BY LUGHINO di maio conte card reddito meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 13 meme su di maio e la card per il reddito di cittadinanza 15 di maio reddito di cittadinanza