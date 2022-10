IL REGALO DELL’ACCADEMIA DI SVEZIA A PUTIN PER IL SUO 70ESIMO COMPLEANNO – IL NOBEL PER LA PACE VA AL BIELORUSSO ALES BIALIATSKI, ALL’ASSOCIAZIONE RUSSA “MEMORIAL” E AL “CENTER FOR CIVIL LIBERTIES” UCRAINO – “HANNO COMPIUTO UNO SFORZO ECCEZIONALE PER DOCUMENTARE I CRIMINI DI GUERRA, LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E L’ABUSO DI POTERE”. CHISSÀ DA PARTE DI CHI…

Ales Bialiatski e due organizzazioni umanitarie russe e ucraina, Memorial e Center for Civil Liberties, sono i vincitori del Premio Nobel per la pace 2022. Ad annunciarlo oggi, venerdì 7 ottobre, dalla sede del Norwegian Nobel Institute di Oslo, in Norvegia, è stato il Comitato per il Nobel.

I membri del comitato hanno assegnato il Premio Nobel per la pace 2022 all'attivista Ales Bialiats, difensore dei diritti umani in Bielorussia, all'organizzazione russa per i diritti umani Memorial e all'organizzazione ucraina per i diritti umani Center for Civil Liberties per aver promosso il diritto di critica al potere nei loro Paesi e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. "Hanno compiuto uno sforzo eccezionale per documentare i crimini di guerra, le violazioni dei diritti umani e l'abuso di potere. Insieme dimostrano l'importanza della società civile per la pace e la democrazia" scrivono dal comitato per il nobel.

L'annuncio dopo una lunga valutazione che li ha costretti a scegliere tra oltre trecento candidati. Quest’anno infatti sono stati ben 343 i candidati tra cui 251 individui e 92 organizzazioni di vario tipo. Si tratta del secondo maggior numero di candidati di sempre dopo quello del 2016.

I loro nomi non sono stati diffusi e non lo saranno ufficialmente prima che siano trascorsi 50 anni, come prevede il protocollo del Premio Nobel. Secondo indiscrezioni, però, nella lista anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’oppositore politico di Putin in Russia Alexey Navalny e diversi attivisti per il clima era cui Greta Thumberg, leader del movimento per il clima "Fridays For Future"

I vincitori succedono alla giornalista filippina Maria Ressa e al collega russo Dmitry Muratov che hanno vinto il premio Nobel per la pace lo scorso anno. Tutti insieme parteciperanno alla cerimonia di assegnazione del Premio Nobel per la pace 2022 che si svolgerà il prossimo 10 dicembre a Oslo, in Norvegia, con la consegna ai vincitori della medaglia e della pergamena del Premio Nobel. La Fondazione Nobel infatti quest’anno ha deciso di invitare alla cerimonia anche i vincitori del Premio Nobel del 2020 e 2021

A selezionare il vincitore del Premio Nobel per la Pace sono stati i cinque membri del Comitato per il Nobel norvegese, nominati per cinque anni dal parlamento di Oslo. Hanno scelto fra tutte le candidature inviate da “soggetti qualificati” come i vincitori passati, parlamentari e capi di Governo stranieri, organizzazioni e istituzioni internazionali, docenti universitari e membri del tribunale dell’Aja.

