IL REGIME CINESE NE HA FATTO FUORI UN ALTRO - SI RITIRA A 38 ANNI IL FONDATORE DI TIKTOK ZHANG YIMING, DIVENTATO UNO DEI CINQUE UOMINI PIÙ RICCHI DEL PAESE: "SCUSATE, MI MANCANO LE CAPACITÀ DEL MANAGER E NON SONO UN TIPO SOCIAL" - MA CHI CI CREDE? DIETRO POTREBBE ESSERCI LA NUOVA OFFENSIVA DELLE AUTORITÀ DI PECHINO CONTRO L'INDUSTRIA TECNOLOGICA: DOPO JACK MA E IL FONDATORE DELLA PIATTAFORMA DI E-COMMERCE PINDUODO, IL PARTITO COMUNISTA VUOLE SILENZIARE L'ENNESIMO PERICOLO...

Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

zhang yiming, fondatore di bytedance (tiktok)

Grazie all'idea geniale di TikTok, a 38 anni Zhang Yiming è uno dei cinque uomini più ricchi della Cina, con una fortuna personale di 36 miliardi di dollari. Ha fondato un «unicorno», come si chiamano in gergo finanziario le aziende innovative che superano in breve tempo un miliardo di dollari di valore: la sua ByteDance è stimata tra i 200 e i 300 miliardi. Ma ora dice: «Scusate, in realtà non ho le qualità del dirigente e per questo mi dimetto da amministratore delegato».

tik tok Zhang Yiming

Ha rivoluzionato la galassia dei social network con il successo sensazionale della sua app TikTok, popolata da 700 milioni di seguaci e influencer appassionati di mini-filmati girati con lo smartphone. Ma improvvisamente ha scoperto di «non essere un tipo socievole».

Con queste motivazioni (poco plausibili) Zhang Yiming ha informato i centomila dipendenti del gruppo del suo passo indietro. «La verità è che mi mancano alcune delle capacità del manager. Non sono una persona "social", preferisco attività solitarie come navigare online, leggere, ascoltare musica e fantasticare su ciò che è possibile», ha scritto Zhang.

zhang yiming fondatore di bytedance (tiktok) 1

Resterà presidente, ma dice di volersi concentrare su strategie di lungo periodo, lontano dalla gestione quotidiana della sua creatura. Le dimissioni da capo esecutivo saranno effettive a fine anno, per consentire un passaggio dei poteri ordinato al successore: l'ex compagno di università Liang Rubo, attualmente direttore delle risorse umane dell'azienda.

Gli esperti del settore a Pechino dicono che Liang è un fidato esecutore di ordini, ma che sarà dura per lui condurre ByteDance allo sbarco in Borsa a New York o Hong Kong e al balzo nell'e-commerce, le due mosse di cui si era molto parlato di recente.

jack ma

Zhang, laureato in microelettronica, è un genio degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale e ha personalmente disegnato metà della tecnologia della sua app. L'anno scorso era finito nel mirino di Trump, che accusava TikTok di spiare per conto di Pechino i centomila utenti americani.

Colin Huang

Ha resistito a quell'assalto politico, ma forse dietro il ritiro nell'ombra c'è la nuova offensiva lanciata dalle autorità cinesi contro l'industria tecnologica. Il caso più clamoroso è la scomunica di Jack Ma, il profeta di Alibaba; ma è uscito di scena a 41 anni anche Colin Huang, il fondatore della piattaforma di e-commerce Pinduodo.

L'antitrust mandarina ha messo in guardia altri colossi, come Tencent e Meituan. «I fondatori degli unicorni tecnologici cinesi godono di un carisma personale enorme. Il Partito comunista teme che possano usarlo per condizionare la politica», ha detto al Financial Times un analista basato a Pechino.

zhang yiming fondatore di bytedance (tiktok) zhang yiming con tim cook xi jinping e jack ma Xi Jinping CINA Xi Jinping