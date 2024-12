IL REGIME DI PUTIN POTREBBE ESSERE PIÙ VICINO AL CROLLO SOVIETICO DI QUANTO PENSIAMO – “THE TELEGRAPH”: LA PERDITA DI UN ALLEATO CHIAVE NEL MEDIO ORIENTE, BASHAR AL-ASSAD, HA INDEBOLITO MOSCA IN UN MOMENTO CRUCIALE, MANDANDO IN FRANTUMI LA CREDIBILITÀ DI PUTIN IN MEDIO ORIENTE E NEL SAHEL - IL RILANCIO DEL COMPLESSO MILITARE-INDUSTRIALE SOVIETICO STA CANNIBALIZZANDO IL RESTO DELL'ECONOMIA. I RICAVI DELLE ESPORTAZIONI DI PETROLIO DEL CREMLINO SONO TROPPO BASSI PER SOSTENERE UNA GUERRA AD ALTA INTENSITÀ – PERCHÉ LA GUERRA IN UCRAINA POTREBBE CONCLUDERSI A RIAD…

Ambrogio Evans-Pritchard per The Telegraph

L'Ucraina sta lentamente perdendo il conflitto triennale sul campo di battaglia. La Russia sta lentamente perdendo il conflitto economico a un ritmo pressoché uguale. I ricavi delle esportazioni di petrolio del Cremlino sono troppo bassi per sostenere una guerra ad alta intensità e nessuno presterà un copeco a Vladimir Putin.

L'economia di guerra surriscaldata e militar-keynesiana della Russia assomiglia molto alla disfunzionale economia di guerra tedesca della fine del 1917, che aveva esaurito la manodopera qualificata ed era rimasta sotto la linea di galleggiamento dopo tre anni di blocco alleato, come avrebbero poi rivelato i fallimenti logistici dell'offensiva di Ludendorff.

La vittoria strategica di Putin in Ucraina era tutt'altro che inevitabile quindici giorni fa e lo è meno ora che il regime di Assad è crollato come un castello di carte, mandando in frantumi la credibilità di Putin in Medio Oriente e nel Sahel. Non ha potuto fare nulla per salvare il suo unico alleato statale nel mondo arabo.

"I limiti del potere militare russo sono stati rivelati", ha affermato Tim Ash, esperto regionale presso Bluebay Asset Management e membro della Chatham House.

La Turchia è ora padrona della regione. Le forze turche hanno dovuto intervenire per salvare i generali russi bloccati. Anche se Putin riuscisse a mantenere la sua base navale a Tartus, un grande se, questa concessione avverrebbe alle condizioni e alla sofferenza ottomane. "Putin ora entra nei colloqui di pace in Ucraina da una posizione di debolezza", ha detto Tim Ash.

Quando Trump vinse le elezioni americane nel 2016, i tappi di sughero saltarono al Cremlino. Questa volta non ci sono illusioni. Anton Barbashin di Riddle Russia afferma che Donald Trump ha imposto 40 nuove sanzioni alla Russia, smentendo la sua bonomia con Putin davanti alle telecamere. Da allora ha avvertito che Putin non otterrà tutti e quattro i territori annessi (ma non conquistati) di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia.

Il Cremlino aveva puntato su un risultato elettorale contestato negli USA, seguito da mesi di scompiglio che avrebbero screditato la democrazia statunitense in tutto il mondo. L'interregno cortese è stato una crudele delusione.

Barbashin afferma che i leader russi si aspettano che Trump rivolga degli ultimatum sia a Kiev che a Mosca: se Volodymyr Zelensky si rifiuterà di accettare le condizioni di pace, gli Stati Uniti interromperanno tutti gli aiuti militari; se Putin temporeggerà, gli Stati Uniti alzeranno la posta in gioco militare e bombarderanno a tappeto l'economia russa.

L'economia russa ha retto bene per due anni, ma questo terzo anno è diventato più difficile. La banca centrale ha aumentato i tassi di interesse al 21% per soffocare una spirale inflazionistica. "L'economia non può sopravvivere a lungo in questo modo. È una sfida colossale per le aziende e le banche", ha affermato German Gref, amministratore delegato di Sberbank.

Sergei Chemezov, capo del gigante della difesa Rostec, ha affermato che la stretta monetaria stava diventando pericolosa. "Se continuiamo così, la maggior parte delle aziende andrà sostanzialmente in bancarotta. A tassi superiori al 20%, non conosco una sola attività che possa fare profitto, nemmeno un commerciante di armi", ha affermato.

La resurrezione del complesso militare-industriale sovietico, per prendere in prestito un termine da Pierre-Marie Meunier, analista dell'intelligence francese, sta cannibalizzando il resto dell'economia. Circa 800.000 giovani e istruiti hanno lasciato il paese. I numeri di persone massacrate o mutilate nel tritacarne si avvicinano al mezzo milione.

Il ministro russo per il digitale afferma che la carenza di lavoratori IT è di circa 600.000. L'industria della difesa ha 400.000 posizioni vacanti. La carenza totale di manodopera è di circa 5 milioni.

Anatoly Kovalev, responsabile del Zelenograd Nanotechnology Centre, ha affermato che il suo settore è stato paralizzato dalla mancanza di attrezzature e non è riuscito a sostituire le forniture straniere. "C'è una carenza di specialisti qualificati: ingegneri, tecnologi, sviluppatori, progettisti. Non ci sono praticamente college e scuole tecniche che formino personale per il settore", ha affermato.

I guadagni totali delle esportazioni da tutti i combustibili fossili ammontavano a circa 1,2 miliardi di $ (940 milioni di £) al giorno a metà del 2022. Sono diminuiti negli ultimi 10 mesi consecutivi e ora ammontano a malapena a 600 milioni di $. Il Cremlino ne prende una fetta per il bilancio, ma è decisamente troppo poco per finanziare una macchina da guerra che divora un decimo del PIL in un modo o nell'altro.

Le entrate fiscali sul petrolio sono crollate a 5,8 miliardi di $ a novembre, sulla base di un prezzo medio degli Urali vicino ai 65 $ al barile. Quel prezzo potrebbe scendere molto di più. La Russia sta affrontando una guerra dei prezzi incipiente con l'Arabia Saudita nei mercati asiatici.

Putin sta saccheggiando il National Wealth Fund per coprire il deficit. I suoi asset liquidi sono scesi al minimo degli ultimi 16 anni di 54 miliardi di $. Le sue riserve auree sono scese da 554 a 279 tonnellate negli ultimi 15 mesi. Il fondo è rimasto con partecipazioni illiquide che non possono essere cristallizzate, come una quota azionaria in Aeroflot.

Il tanto atteso rally dei prezzi del petrolio continua a rifiutarsi di verificarsi. JP Morgan ha affermato che l'eccesso di offerta globale l'anno prossimo raggiungerà 1,3 milioni di barili al giorno a causa della crescente produzione di Brasile, Guyana e statunitense. Igor Sechin di Rosneft ha detto al suo vecchio amico del KGB Putin di prepararsi a 45-50 dollari l'anno prossimo. Aggiustato per l'inflazione, corrisponde ai livelli che hanno portato alla bancarotta l'Unione Sovietica negli anni '80.

Lo scopo delle complicate sanzioni petrolifere del G7 era, fino a un mese fa, quello di erodere le entrate di Putin senza ridurre la fornitura globale di petrolio e peggiorare lo shock del costo della vita in Occidente. Questo è stato un successo parziale. La Russia ha dovuto assemblare una flotta ombra di petroliere e spedire petrolio dai porti del Baltico e del Mar Nero agli acquirenti in India e Cina.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia stima che lo sconto sul greggio degli Urali sia stato in media di 15 dollari nel periodo 2023-2024, privando Putin di 75 milioni di dollari al giorno di entrate dalle esportazioni.

La Russia può aggirare le sanzioni tecnologiche, ma i suoi sistemi sono configurati per semiconduttori occidentali. Questi chip non possono essere facilmente sostituiti dai fornitori cinesi, anche se fossero disposti a rischiare le sanzioni secondarie degli Stati Uniti, cosa che la maggior parte non fa. I chip vengono acquistati a un prezzo elevato sul mercato nero globale e non sono affidabili.

Le truppe ucraine hanno notato che i droni russi Geran-2 continuano a girare fuori controllo. Il Washington Post riporta che i dispositivi laser-guidati sui carri armati T-90M russi sono "misteriosamente scomparsi", riducendo notevolmente la capacità.

Il ministero dell'industria ha cercato di sviluppare analoghi per sostituire i chip di Texas Instruments, Aeroflex e Cypress, ma ha ammesso a ottobre che tutte e tre le gare d'appalto erano fallite. Alexey Novoselov della società di circuiti Milandr ha affermato che la Russia non è riuscita a ottenere le tecnologie isolanti necessarie per realizzare chip di 90 nanometri o inferiori. Siamo nel Medioevo.

Gli USA hanno stretto il cappio tre settimane fa, imponendo sanzioni a Gazprombank e a oltre 50 banche russe collegate a transazioni globali. Ciò ha complicato notevolmente la capacità della Russia di commerciare energia e acquistare tecnologia sul mercato nero. Ha fatto crollare brevemente il rublo, che ora si aggira intorno a 100 per dollaro.

Le banche cinesi hanno smesso di accettare le carte UnionPay russe. La stampa cinese afferma che gli esportatori si sono ritirati dai siti di e-commerce russi come Yandez o Wildberries perché le commissioni di pagamento tramite terze parti non coprono più i margini di profitto ridotti. Alcuni non sono stati in grado di ritirare i loro soldi dalla Russia e stanno affrontando grandi perdite.

Pochi avevano previsto il crollo improvviso e totale del regime sovietico, sebbene nel 1989 tutti i segnali del decadimento economico e dell'espansione imperialista fossero già evidenti.

Il regime di Putin non è ancora arrivato a questo punto, ma basterebbe un altro cambiamento in Medio Oriente per far precipitare la situazione. Se i sauditi decidessero di nuovo di inondare il mondo di greggio a basso costo per recuperare quote di mercato, come molti prevedono, il petrolio scenderebbe sotto i 40 $ e la Russia uscirebbe dal controllo economico.

La guerra in Ucraina potrebbe concludersi a Riad.