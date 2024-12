1 dic 2024 11:00

I REGIMI AUTORITARI SI PRENDONO LIBERTÀ IN CAMBIO DI SICUREZZA. MA QUANDO LA SICUREZZA INIZIA A MANCARE, È L’INIZIO DELLA FINE – IN CINA STANNO AUMENTANDO GLI ATTACCHI VIOLENTI PER STRADA, SPESSO FUORI DALLE SCUOLE. PER IL REGIME COMUNISTA È UN BRUTTISSIMO SEGNALE: PER LA PROPAGANDA LA SICUREZZA DELLE STRADE È UNA PROVA DELLA COESIONE E DEL SUCCESSO DEL MODELLO CINESE, RISPETTO ALLE NUMEROSI STRAGI CON I FUCILI NEGLI USA O AGLI ATTENTATI IN EUROPA, COLPA DELL’ECCESSO DI LIBERTÀ. E INVECE…