LE REGIONALI NEL LAZIO? LA RESA DEI CONTI TRA D’AMATO E ANGELUCCI (GRANDE SPONSOR DI FRANCESCO ROCCA) - L’ASSESSORE E’ STATO FAUTORE DELLA CHIUSURA DI 16 OSPEDALI E DELLA "RINASCITA" DELLA SANITÀ CATTOLICA MENTRE ANTONIO ANGELUCCI, RE DELLE CLINICHE LAZIALI, E’ “ALL’OPPOSIZIONE” CON IL SUO GRUPPO SAN RAFFAELE - LO SCONTRO TRA I DUE INIZIO' IL 13 DICEMBRE 2017 QUANDO D'AMATO DENUNCIÒ DI ESSERE STATO AVVICINATO A UN CONVEGNO E IN QUELLA SEDE ANGELUCCI GLI AVREBBE OFFERTO 250 MILA EURO PER LA RIAMMISSIONE AL SERVIZIO SANITARIO DI UNA DELLE CLINICHE DEL GRUPPO, LA SAN RAFFAELE VELLETRI…

Estratto dell’articolo di Vincenzo Bisbiglia per “il Fatto quotidiano”

Siamo alla resa dei conti. Il confronto tra Alessio D'Amato e Francesco Rocca nel Lazio sarà anche lo scontro tra modelli, mondi e fazioni contrapposti nella sanità romana. Da un lato l'assessore uscente in quota dem, dominus del settore negli ultimi dieci anni, fautore della chiusura di 16 ospedali e della "rinascita" della sanità cattolica. Dall'altra, il deputato leghista ed editore Antonio Angelucci, re delle cliniche laziali con il suo gruppo San Raffaele. "Tonino", infatti, sarebbe il principale "sponsor" e co-artefice della candidatura dell'ormai ex presidente della Croce Rossa.

[…] Rocca fino a poco tempo fa sedeva nel cda della Fondazione San Raffaele, costola del Gruppo sanitario che con una ventina di cliniche tra il Lazio e il Sud Italia è il fiore all'occhiello dell'impero di Angelucci. La fondazione è impegnata nella gestione del centro riabilitativo di Ceglie Messapica (Brindisi).

Un feeling sbocciato già a maggio 2021, quando Rocca fu eletto presidente di Confapi Sanità, la confederazione della sanità privata: il suo arrivo aprì la strada all'ingresso nell'organismo degli Angelucci, attraverso il rampollo Giampaolo e l'allora presidente Carlo Trivelli.

Non certo idilliaco, invece, il rapporto tra Angelucci e D'Amato. Anzi. Una rivalità annosa deflagrata il 13 dicembre 2017. D'Amato, all'epoca dirigente regionale, denunciò di essere stato avvicinato a margine di un convegno. In quella sede Angelucci gli avrebbe offerto 250 mila euro in cambio della riammissione al servizio sanitario di una delle cliniche del gruppo, la San Raffaele Velletri.

Nelle carte dell'inchiesta che ne è scaturita, e che vede Angelucci imputato in udienza preliminare a Roma per tentata corruzione, vi sono relazionati i tentativi di mediazione proprio di Storace (estraneo all'inchiesta), prima con D'Amato e poi con l'allora presidente Nicola Zingaretti. […] Angelucci ora rischia il processo, ma da mesi l'udienza viene rinviata per le istanze di legittimo impedimento degli avvocati.

Sempre nel 2018, Il Tempo avviò una dura campagna stampa verso D'Amato il quale, sentendosi perseguitato, denunciò l'editore. Il vicedirettore a Palazzo Wedekind all'epoca era Storace. […] nel 2020 il quotidiano romano pubblicò lo scoop sull'inchiesta della Corte dei Conti, costata a D'Amato una condanna in primo grado per danno erariale da 270 mila euro […]

Anche tra Rocca e Storace (oggi editorialista a Libero) i rapporti vanno avanti da anni.

Quando l'ex ministro governava il Lazio (2000-2005), l'attuale candidato fu chiamato a dirigere l'ospedale Sant'Andrea, tra i più importanti della Capitale. Rocca detiene poi il 100% delle quote di "Blog dell'Alba Srls", una società di marketing (inattiva) fondata da Storace nel 2018, con sede in Roma a via dei Bresciani 23. […]

