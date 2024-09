REGOLE, CODICILLI E SOLDI: È LA RESA DEI CONTI TRA CONTE E GRILLO – BEPPE-MAO PUBBLICA UNA LETTERA INDIRIZZATA AL COMITATO DI GARANZIA DEL M5S IN CUI DENUNCIA CHE LA COSTITUENTE SAREBBE “TRUCCATA”: NON SI FIDA DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI NÉ DEI SAGGI – PEPPINIELLO PER ORA NON REPLICA, MA MEDITA DI RESCINDERE I RICCHI CONTRATTI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ CHE LEGANO IL FONDATORE AL MOVIMENTO E SOSPENDERE LA MANLEVA CHE TUTELA GRILLO SULLA PARTE LEGALE...

Ormai manca solo l’ufficialità di una mossa legale o quasi. Il duello tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo fa segnare una nuova escalation. Il fondatore ha pubblicato una lettera indirizzata al leader e al comitato di garanzia in cui chiede lumi su iter e modalità in vista della Costituente. «Confido che entrambi riteniamo che il processo che condurrà al voto della prossima assemblea degli iscritti debba essere improntato a criteri che assicurino parità di accesso e partecipazione», scrive.

E poi in sei punti snocciola una serie di questioni. Nodo centrale, la revisione degli iscritti. Grillo chiede informazioni. «Hai fatto inviare una comunicazione agli iscritti — suppongo solo quelli che non hanno fatto “login” nell’ultimo anno — per individuare coloro che hanno inteso rinnovare l’iscrizione. Al fine di valutare l’adeguatezza di questo metodo, vorrei capire meglio come si è svolta questa consultazione», si legge nella missiva anticipata dal Foglio .

Il garante – che ha il potere di far ripetere le votazioni, convalidate solo nel caso si raggiunga il quorum della maggioranza degli iscritti – domanda quale sia «la differenza fra gli iscritti prima e dopo la consultazione» (si ipotizza in ambienti M5S un dimezzamento o più rispetto agli attuali 170 mila). Grillo chiede anche «quali esponenti del Movimento hanno accesso all’anagrafica degli iscritti e quali di questi hanno il diritto di inviare loro comunicazioni e proposte».

Poi passa all’iter per la Costituente. E infila una serie di domande, che hanno il sapore del dubbio. «Hai poi parlato di una seconda fase, quella del “confronto deliberativo” fra 300 iscritti selezionati casualmente — scrive —. Come avviene esattamente questa selezione casuale?». E ancora: «Una volta conclusa la seconda fase, dovrà essere predisposto un documento che sintetizzerà le varie proposte risolutive, che sarà poi presentato all’assemblea. Chi predisporrà materialmente questo documento?».

Fonti contiane negano l’esistenza di una replica, ma nel Movimento invece rimbalzano diverse indiscrezioni. Si parla di una missiva di risposta dai toni molto accesi. Secondo i rumors Conte avrebbe ricordato al garante quello che ha più volte ribadito anche in pubblico, ossia il ruolo sovrano dell’assemblea. E avrebbe definito, come ha fatto già Alfonso Colucci al Corriere , i poteri del garante contenuti nello statuto come una semplice «moral suasion».

[…] Il leader stellato […] Avrebbe anche ricordato al garante la possibilità per la Costituente di intervenire sia sul simbolo, che sul nome e sul terzo mandato, i tre pilastri che Grillo ha indicato come «dna» M5S. Conte si sarebbe anche lamentato della condotta di Grillo, ipotizzando per la prima volta la rescissione dei contratti di comunicazione e pubblicità che legano il fondatore al M5S e la sospensione della manleva che tutela Grillo sulla parte legale.

