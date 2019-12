RENATA SOTTO IL SEGNO DI RENZI – LA POLVERINI: “FORZA ITALIA ORMAI STA FACENDO LA BRUTTA COPIA DELLA LEGA. RENZI A ME PIACE E ANCHE A BERLUSCONI” - UN PARTITO CON SILVIO PRESIDENTE E MATTEO SEGRETARIO? “SAREBBE FANTASTICO. IN POLITICA LA PAROLA MAI NON SI DEVE USARE. ANCHE RENZI DICEVA MAI CON I 5 STELLE…”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

RENATA POLVERINI

“Oggi stiamo facendo la brutta copia della Lega e questo a partire dalle elezioni europee”. A parlare è Renata Polverini, deputata di Forza Italia, che oggi è stata ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Anche i fuoriusciti dal suo partito, come Giovanni Toti, sembrano seguire questo ragionamento.

matteo salvini silvio berlusconi

“Toti infatti a me pare molto vicino alle posizioni di Salvini”. Si dice, per questo, che lei possa finire in Italia Viva. “Ora siamo tutti impegnati in altre vicende dal posto di vista politico”. Renzi, però, le piace... “Certo. Anche a Berlusconi è sempre piaciuto. A Renzi non manca il coraggio, questo è innegabile”.

berlusconi renzi matteo renzi a porta a porta 2

Si sente di dire che non andrà 'mai' con Matteo Renzi? “In politica la parola 'mai' non si deve usare. Anche Renzi diceva 'mai coi 5S'...” Quali sono le differenze tra Iv e Fi? “Mi pare che Iv stia sposando le posizioni di Fi”. Le piacerebbe che ci fosse una sorta di 'Forza Italia Viva' con Berlusconi presidente e Renzi segretario? “Sarebbe fantastico. E secondo me sarebbe contento anche Berlusconi. Glielo dirò...” Durante la diretta di Un Giorno da Pecora, poi, Renata Polverini si è lasciata andare anche ad un momento canoro 'di sinistra' intonando prima 'Bella Ciao' e poi un autentico inno per la sinistra, 'Bandiera Rossa'.

matteo salvini giovanni toti MATTEO RENZI renzi berlusconi RENATA POLVERINI nunzia de girolamo renata polverini matteo renzi a porta a porta matteo renzi a porta a porta 1 MATTEO RENZI SINDACO DI FIRENZE Berlusconi Renzi meme sulla crisi di governo salvini berlusconi meloni renata polverini foto di bacco renata polverini nunzia de girolamo mariarosaria rossi e catia polidori maria rosaria rossi renata polverini renata polverini simone baldelli RENATA POLVERINI renata polverini maurizio gasparri renata polverini RENATA POLVERINI