RENATO ZERO SPARA A ZERO SU FRATELLI D'ITALIA: "È UN REGIME QUESTO. STRONZI! VOTATE LA MERDA CHE SIETE” – IERI NOTTE, DOPO IL CONCERTO AL CIRCO MASSIMO, RENATINO È ARRIVATO ALL’HOTEL PARCO DEI PRINCIPI, DOVE C'ERA IL COMITATO ELETTORALE DI FRATELLI D’ITALIA - INDISPETTITO DALLA RESSA DI GIORNALISTI (E DALLA VITTORIA DELLA DUCETTA) HA SBRAITATO: “NEANCHE PIÙ IN ALBERGO SI PUO' ANDARE?" – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

renato zero arrivo all'hotel parco dei principi

Renato Zero non deve aver preso bene il risultato elettorale di queste Politiche 2022. Come è noto i dati parlano chiaro, il centrodestra ha vinto le elezioni con un grosso margine sul centrosinistra. E a trionfare in queste elezioni è stata di certo Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia aveva il suo comitato elettorale in un famoso hotel di Roma dove ha parlato intorno alle 2.30 di notte per ringraziare gli italiani che le hanno dato fiducia.

Ma a quanto pare l'hotel in cui si è tenuta l'attesa elettorale per i risultati di Fratelli d'Italia è lo stesso in cui è ospite Renato Zero. Proprio nei minuti concitati che hanno preceduto l'arrivo della Meloni per il suo intervento è rientrato in hotel il cantante.

renato zero concerto circo massimo

Una volta sceso dalla sua auto, come riporta il Corriere, ha inveito con i giornalisti presenti: "Non si può manco entrare in hotel, questo è un regime". Poi il durissimo attacco: "Votate la m... che siete". Una serata "no" per Renato Zero che è apparso piuttosto nervoso...

renato zero circo massimo 8 renato zero arrivo all'hotel parco dei principi renato zero circo massimo 7 renato zero circo massimo 5 renato zero arrivo all'hotel parco dei principi