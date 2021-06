"SENZA TRUMP L'ALLEANZA È PIÙ FORTE" - PURE DRAGHI SGANCIA UNA BORDATA SU "THE DONALD" DOPO IL VERTICE DEL G7 IN CORNOVAGLIA: "LA PRIMA VISITA DI BIDEN È STATA IN EUROPA, VI RICORDATE QUALE FU QUELLA DEL SUO PRECEDESSORE?" - RESTA IL PROBLEMA CON ERDOGAN, CHE DOPO ESSERE STATO CHIAMATO "DITTATORE" NON HA VOLUTO INCONTRARE SUPERMARIO - E PER IL DOPO STOLTENBERG ALLA GUIDA DELLA NATO ANCHE PALAZZO CHIGI VUOLE GIOCARSI LA PARTITA...