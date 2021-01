RENZI ANDRÀ FINO IN FONDO? IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO TIENE PER IL CIUFFO CONTE E CONTINUA A DARE SEGNALI CHE IL SUO NON È UN BLUFF: "STASERA VEDIAMO E DOMANI NE PARLIAMO. SE IL PRESIDENTE HA PRESO QUESTA LINEA, È CONVINTO DI AVERE I NUMERI E VA BENE COSÌ, SI CHIAMA DEMOCRAZIA PARLAMENTARE E NOI SI VA ALL'OPPOSIZIONE" - I TRE SCENARI: IL RIMPASTO (ESCLUSO DA CONTE), GOVERNO CON I RESPONSABILI (IL PD È CONTRARIO) OPPURE...

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Se il presidente del Consiglio ha preso questa linea, evidentemente è convinto di avere i numeri e va bene così, si chiama democrazia parlamentare e noi si va all'opposizione". L'ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi parlando con i cronisti al Senato. (ANSA)

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Stasera Italia viva ritira le sue ministre dal governo? "Sembra che sia il ritiro dei panni, stiamo parlando di donne con un'esperienza straordinaria..Stasera vediamo che tipo di discussione viene fuori e domani facciamo una conferenza stampa e ne parliamo".

L'ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi parlando con i giornalisti al Senato. A proposito della bozza del Recovery plan, sul tavolo del Consiglio dei ministri di stasera, Renzi ha chiarito: "Nel giro di un mese pare che abbiano migliorato il Recovery plan, io non l'ho ancora letto tutto, lo devo leggere, ma dicono tutti che sia migliorato".

Italia Viva, "conferenza stampa mercoledì pomeriggio": una conferma, questa sera Matteo Renzi apre la crisi di governo

Italia Viva ha smentito “passi indietro” rispetto alla decisione di ritirare le ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. E quindi quello che fino all’ultimo è stato descritto come un bluff da Palazzo Chigi, in realtà non lo è affatto: stavolta Matteo Renzi andrà fino in fondo e staccherà la spina subito dopo il Consiglio dei ministri che decreterà un “sì tecnico” al piano sul Recovery Fund (almeno così continua ad assicurare).

renzi mejo dello sciamano di washington

Poi tutto potrà succedere, con Giuseppe Conte che si ritroverà in mano il cerino della crisi di governo e non sarà così sicuro di essere ancora alla guida del Paese quando sarà finita. Fonti qualificate renziane hanno fatto sapere che Italia Viva sta fissando una conferenza stampa per domani pomeriggio: si svolgerà alla Camera o al Senato e vedrà ovviamente la partecipazione di Renzi.

Una volta aperta la crisi, sono tre gli scenari più probabili che potrebbero verificarsi: considerando che Conte in mattinata ha ribadito che se Italia Viva decide di rompere, allora sarà impossibile andare avanti con questa maggioranza, l'ipotesi del rimpasto ha perso quota a favore di eventuali dimissioni del premier.

giuseppe conte sergio mattarella 1

Un'altra opzione valida potrebbe essere quella del governo con i responsabili, che però non sembrano poter essere abbastanza da salvare Conte, alla luce del fatto che anche al Quirinale e al Pd tale soluzione non sembra affatto gradita.

LEOPOLDA 10 - MATTEO RENZI E ELENA BONETTI

La terza possibilità è che a cadere sia solo il premier, d'altronde Renzi vuole specificatamente la sua testa: Italia Viva avrebbe però già posto il veto su un presidente del Consiglio grillino, ma l'attuale maggioranza potrebbe convergere su una figura come Dario Franceschini.

