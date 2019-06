RENZI O CARFAGNA, BASTA CHE SE MAGNA – CASINI NON SI RASSEGNA: “AL CENTRO C’È UNO SPAZIO PER IL 10% DEGLI ELETTORI. CALENDA? LUI SI È CANDIDATO NEL PD. LO SPAZIO C’È, BASTA CHE QUALCUNO SE LO PRENDA. LA VUOL FARE CALENDA, RENZI O LA CARFAGNA, MA CHE SI FACCIA” – “CAIRO LEADER? È UN OTTIMO IMPRENDITORE MA NON SO SE GLI INTERESSA FARE POLITICA”

pierferdinando casini (2)

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

“Al centro, come minimo, c'è uno spazio per il 10% degli elettori, lo dico io e tutti gli osservatori più intelligenti”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Pierferdinando Casini, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

RENZI CALENDA

E' quello spazio che vorrebbe prendersi Carlo Calenda? “Non so, lui si è candidato nel Pd. Lo spazio c'è, basta che qualcuno se lo prenda, ci sono tante personalità nella politica che possono farlo”. In questo partito di centro ci potrebbe stare anche Renzi? “Lui ha preso il 40% col Pd: secondo voi in Italia ci sono il 40% di persone di sinistra in Italia? C’è una fetta enorme di elettori che aspettano un'interlocuzione. La vuol far Calenda, Renzi o la Carfagna, ma che si faccia...”

mara carfagna ospite a 'l'aria che tira' 14

Sarebbe un'idea geniale mettere insieme Calenda, Renzi e la Carfagna. “Devono essere persone che vengono da esperienze diverse”. A lei interesserebbe farne parte? “Io ho già dato, l'unica cosa che posso dire è 'ragazzi svegliatevi'...” Chi potrebbe esser il leader di questo partito, magari uno come Cairo? “Non lo so, è un ottimo imprenditore ma non so se gli interessa far politica. Dove ha preso in mano le cose ha fatto bene, ma non so se vuole far politica”. Quale potrebbe essere la parola chiave per questo partito? “Italia, perché c'è bisogno di Italia e non di sovranismi italiani”, ha concluso a Rai Radio1 Casini.

