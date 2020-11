l'agenda di bianchi con la frase attribuita a renzi

Giacomo Amadori per LA VERITÀ - estratto

Il Giglio magico era una specie di caserma, dove il comandante, Matteo Renzi, pensava a tutto. Anche all' organizzazione della vita privata dei suoi fedelissimi. Certo non arrivava a far siglare contratti con regole su look e fidanzamenti come l' ex magistrato Francesco Bellomo, ma aveva le idee chiare sull' immagine che i suoi dovevano trasmettere all' esterno.

Emblematico pare il caso di Maria Elena Boschi, da settimane sulle prime pagine dei rotocalchi per la sua liaison con l' attore Giulio Berruti.

Le foto della Boschi innamorata hanno oscurato quelle della Boschi vergine guerriera del renzismo che fu. La secchiona ha lasciato il posto alla pupa. Qualche retroscenista ha scritto che la nuova immagine della madonna di Laterina non piacerebbe a Renzi.

Ma le carte dell' inchiesta sulla fondazione Open sembrano smentire questa versione.

Nel fascicolo sui presunti finanziamenti illeciti alla corrente di Renzi, in cui la Boschi è indagata insieme con l' ex premier, Alberto Bianchi, Marco Carrai e Luca Lotti, sono stati depositati gli appunti dell' ex presidente Bianchi su agende e fogli volanti. Carte in cui riassumeva i suoi incontri più delicati.

Ebbene, nel resoconto di una lunga conversazione con Renzi del 18 marzo 2019 Bianchi scrive: «Su Meb insiste a dire che è brava, è "donna-quindi-troia", perché in politica sta una volta alla settimana sistematicamente va alle presentazioni del suo libro (Renzi nel febbraio 2018 ha pubblicato Un' altra strada, ndr), si sistema in prima fila, piace ancora agli ultras renziani (ma fuori molto meno).

Dovrebbe - dice - darsi una dimensione famigliare - moglie, fare un figlio - anche per migliorare decisamente sua immagine, ma la trova renitente anche a rivelare il suo rapporto con E. Mugnai (l' avvocato Enrico Mugnai, con cui l' ex ministra venne paparazzata insieme ad amici a Formentera, nell' estate 2015, ndr), malgrado "tutti sappiano" (anch'io). E (ma soft, en passant), per chiudere alle voci soavi che continuano a correre sui rapporti di lei con lui».

Dunque, un anno e mezzo fa, Renzi sarebbe stato preoccupato di allontanare da sé i pettegolezzi sul legame con Maria Elena. La quale sembra aver accettato i consigli del fratello maggiore Matteo.

