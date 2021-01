RENZI FLOPPA PURE DA LOBBISTA! – IL GOVERNO REVOCA L'EXPORT DI BOMBE VERSO ARABIA SAUDITA E EMIRATI - DI STEFANO: “SONO FELICE DI AVER BLOCCATO UNA VERGOGNA LASCIATACI DA MATTEO RENZI AI TEMPI DEL SUO MANDATO DA PREMIER” - “UN PERCORSO CHE SI CONCLUDE OGGI, CON UNA TEMPORALITÀ CHE FA RIFLETTERE SUL PROBLEMA DEL CONFLITTO DI INTERESSI, AL RITORNO DEL SENATORE DI RIGNANO DA RIAD”. A VOI SEMBRANO TONI DI UNO CHE VUOLE FAR RIENTRARE MATTEUCCIO IN MAGGIORANZA?

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Da pacifista prima ancora che da Sottosegretario di Stato sono estremamente felice del percorso fatto, insieme alla società civile e al Parlamento, per bloccare una vergogna lasciataci in eredità da Matteo Renzi ai tempi del suo mandato da Premier, la maxi commessa da oltre 20.000 bombe all'Arabia Saudita nel 2016, proprio nel momento peggiore della guerra in Yemen. Un percorso chiuso ormai da oltre una settimana che si conclude solo formalmente oggi, con una temporalità che fa riflettere sul problema enorme ancora irrisolto del conflitto d'interessi dei nostri politici, proprio al ritorno del Senatore di Rignano da una strapagata conferenza a Riad". Lo scrive su Fb il sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano. (ANSA).

Rete disarmo, Italia revoca export bombe verso ARABIA e Eau

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Con un atto di portata storica il

Governo ha deciso di revocare, non solo sospendere, le

autorizzazioni in corso per l'esportazione di missili e bombe

d'aereo verso ARABIA saudita ed Emirati arabi uniti". Lo

afferma la Rete italiana pace e disarmo. Secondo quanto appreso

dalla Rete, "il provvedimento riguarda almeno 6 diverse

autorizzazioni gia' sospese con decisione presa a luglio 2019 tra

le quali la licenza MAE 45560 decisa verso l'ARABIA Saudita nel

2016 durante il Governo RENZI (relativa a quasi 20mila bombe

aeree della serie MK per un valore di oltre 411 milioni di

euro). La revoca decisa dall'Esecutivo per questa sola licenza

andra' a cancellare la fornitura di oltre 12.700 ordigni".

