RENZI IS THE NEW SALVINI - POVERO CONTE: GIRA CHE TI RIGIRA, HA SEMPRE UN MATTEO INTORNO A ROMPERGLI LE UOVA NEL PANIERE: COME IL CAPITONE, ANCHE IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO HA CAPITO CHE C’È UN AMPIO SPAZIO DI MANOVRA E VUOLE RECUPERARE CONSENSO ATTACCANDO OGNI GIORNO GLI ALLEATI - MA IN MANO HA UNA PISTOLA SCARICA, IL SUO PARTITINO VALE IL 3-4%...

Barbara Fiammeri per www.ilsole24ore.com

salvini renzi

Il trait d’union tra il Conte uno e il Conte si chiama Matteo. Un nome che per il premier del governo gialloverde prima e di quello giallorosso oggi assume sempre più le sembianze di un incubo. A sostituire Salvini, che solo due mesi fa tuonava dalle spiagge roventi del Papeete contro l’esecutivo, c’è ora l’altro Matteo (Renzi). Non passa giorno che il leader di Italia Viva non lanci bordate per mancare la distanza dal resto della maggioranza e dal presidente del Consiglio.

LA CRINIERA AL VENTO DI GIUSEPPE CONTE

Il guastatore

Il giudizio sprezzante («un pannicello caldo») sul taglio del cuneo fiscale prospettato da Conte è solo l’ultima in ordine temporale. Presto altre ne arriveranno. Renzi così come Salvini, dopo essere stato il principale protagonista della nascita del Governo Conte, ha smesso repentinamente gli abiti del fedele alleato per indossare quelli del guastatore. Basti ricordare che ha scelto di ufficializzare la rottura con il Pd e la nascita dei gruppi parlamentari di Italia viva nel giorno in cui si stava completando la squadra di governo con il giuramento dei sottosegretari.

Gli sparring partner

matteo renzi al senato

L’obiettivo è chiaro. Renzi vuole recuperare consenso e per farlo deve usare gli alleati e il premier come sparring partner. Proprio come ha fatto il primo Matteo per 14 mesi. La contrapposizione è il modo più facile per far convergere su di sé i riflettori e non mollerà la presa facilmente. Certo al momento Renzi non ha le carte di cui disponeva Salvini. L’ex ministro dell’Interno aveva dalla sua un consenso personale e per il suo partito altissimo mentre il Matteo che sostiene il Conte due, se si votasse oggi, faticherebbe a superare la soglia di sbarramento.

matteo salvini e matteo renzi si incrociano in senato 1

La pistola scarica del ricorso alle urne

Ma è anche vero che la minaccia del ricorso alle urne si è rivelata una pistola scarica e dunque per il momento Renzi non rischia che le sue incursioni da guerriglia si trasformino in una battaglia a campo aperto nella quale finirebbe probabilmente per soccombere. L’ex premier e segretario del Pd ha bisogno di tempo per consentire a Italia Viva di crescere. E la nascita del Conte due gli ha offerto questa possibilità (non a caso ad aprire la strada per l’accordo di Governo con M5s è stato lui ).

giuseppe conte 1

I colpi sotto la cintura

matteo salvini bacia il rosario mentre parla giuseppe conte 2

Lo sa anche il premier costretto di nuovo a sopportare i colpi sotto la cintura sferrategli dal Matteo di turno mentre l’altro non smette di punzecchiarlo. I due - Salvini e Renzi- a breve daranno vita a un faccia a faccia televisivo da avversari che però hanno anche loro un trait d’union su cui far convergere il fuoco : Giuseppe Conte.

giuseppe conte 2 giuseppe conte Nicola Zingaretti Luigi Di Maio Giuseppe Conte matteo salvini e matteo renzi si incrociano in senato