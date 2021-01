RENZI MANDA IN TILT ZINGARETTI - GIRA E RIGIRA, IL PD STA DI NUOVO SOTTO BOTTA. È MATTEUCCIO D’ARABIA CHE DÀ LE CARTE E I DEM DEVONO TRATTARE CON LUI. TUTTO SAREBBE PIÙ FACILE SE I DEM ABBANDONASSERO CONTE AL SUO DESTINO. MA NON LO VOGLIONO FARE. ECCO I MOTIVI – INTANTO ZINGA INGOLOSISCE “I RESPONSABILI” CON UNA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE… - E ALLA DOMANDA “RIVOLETE RENZI IN MAGGIORANZA” IL SEGRETARIO DEM NON RISPONDE – VIDEO

Salvatore Dama per “Libero quotidiano”

Quando Nicola Zingaretti esce dalla stanza di Sergio Mattarella per affrontare le telecamere, ha la faccia brutta brutta. Ci sono una serie di motivi che spiegano il suo pessimo umore. Ha appena saputo dal capo dello Stato che Matteo Renzi non è disponibile ad affidare un nuovo mandato a Giuseppe Conte. Chiede che ci sia prima uno step intermedio.

Un "esploratore" terzo che si faccia carico di verificare se sono saltati i veti di Pd, M5S e Leu su Italia viva. Una figura che ambienti renziani identificano, probabilmente, nel presidente della Camera Roberto Fico. Il giochino dell' ex premier è chiaro: vuole capire subito se sbucano fuori i "costruttori". Quelli che minerebbero il potere interdittivo di Iv al Senato.

Se ci sono loro, Renzi si chiama fuori. E viceversa. Il fatto è che, gira e rigira, il Pd sta di nuovo sotto botta. È il senatore di Rignano che dà le carte.

Anche perché Conte finora non è stato capace di trovare i "responsabili". E, in una lunga telefonata con Renzi, prima che questo salisse al Quirinale, non è neanche riuscito a farlo ragionare. Insomma, un fallimento su tutta la linea.

Ciononostante il Pd gli resta attaccato come una cozza. «Abbiamo indicato la disponibilità a sostenere un incarico al presidente Conte, che anche nell' ultimo voto di fiducia si è rivelato punto di sintesi ed equilibrio avanzato».

Finito l' incontro con Mattarella, Zingaretti tira fuori questo foglietto e legge le intenzioni del suo partito. Poco pathos. E zero disponibilità per le domande. «Combattere la pandemia, continuare la campagna vaccinale, attivare il recovery fund, mettere in sicurezza e rilanciare scuola, università e sistema sanitario, varare una riforma per moderne politiche attive del lavoro e varare riforme che diano efficienza allo Stato a cominciare da una legge elettorale di stampo proporzionale».

Questa la lista della spesa del Pd. Zinga comunque manda due frecciate all' ex compagno di partito. Torna ad attribuirgli la responsabilità della crisi («Usciremo a testa alta da questo momento buio che noi abbiamo contrastato») e continua ad auspicare l' arrivo della cavalleria senatoriale: «Sosterremo l' incarico a Conte per un governo che possa contare su un' ampia e solida base parlamentare». E ai responsabili, Zingaretti offre anche una caramella succosa: un nuovo sistema di voto. «Un eventuale nuovo governo dovrebbe occuparsi anche di approvare una legge elettorale proporzionale».

Ma nel frattempo, il Pd è con Renzi che deve trattare. Ci sono poche alternative. Anzi, al momento, zero. Tutto sarebbe più facile se i dem abbandonassero Conte al suo destino.

Ma non lo vogliono fare. Uno, perché significherebbe consegnarsi mani e piedi a Matteo.

Due, perché i 5Stelle sono arroccati sul nome del premier dimissionario e non sono capaci di ragionare in termini politici su un' alternativa. Neanche se fosse uno dei loro, come, appunto, Fico.

Anzi, la mossa di proporre un grillino, viene guardata come una provocazione, dietro la quale si nasconde chissà quale fregatura. E oggi il Movimento è atteso al Colle per le consultazioni. Un copione già scritto, perché i pentastellati vanno dritti come paracarri su Conte.

Ieri mattina c' è stata una riunione di un gruppo di deputati 5s. Erano una ventina, distribuiti geograficamente in maniera omogenea. La tesi prevalsa è stata questa: «Non c' è alternativa a Conte, non sarà votata la fiducia a nessun altro premier». Tuttavia, in diversi interventi, è stata messa a tema la questione renziana. Ovvero la necessità di ammorbidire il veto su Iv, perché l' operazione "costruttori" oramai è data come compromessa.

«M5S si batterà ancora per il bene del Paese», dichiara la vice presidente del Senato Paola Taverna, «ma c' è solo una persona che può guidarlo in questo momento: Giuseppe Conte. Voglio essere molto chiara: se su questo non vi sarà convergenza, non resterà che rimettersi anticipatamente al voto popolare».

A difesa di Conte si muove anche Alessandro Di Battista: «Conoscete le mie posizioni», scrive su Facebook, «le ho espresse più volte in passato. Questo, tuttavia, è il momento di stare uniti e compatti come siamo tornati ad esserlo. Mi è capitato di criticare il Movimento, ora lo difendo?». Tutto questo, però, succedeva prima che su Conte si abbattesse il ciclone Matteo.

