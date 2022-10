MELONI MARCI - MALGRADO GLI OLTRE VENT’ANNI IN POLITICA, GIORGIA MELONI HA UN PROBLEMA: LE CAPITA SOVENTE DI NON RICONOSCERE IL VALORE O IL DISVALORE DEI PERSONAGGI CHE INCONTRA. LA NOMINA A MINISTRO DELLA CULTURA DI GENNARO SANGIULIANO, PER ESEMPIO, HA LASCIATO PERPLESSI (EUFEMISMO) MOLTI ATTENTI OSSERVATORI - PER IL SUO STAFF DI PALAZZO CHIGI CIRCOLANO NOMI DI "CONSIGLIERI" LEGATI A PERSONAGGI CHE DIRE DISCUTIBILE È POCO - RIUSCIRÀ LA DUCETTA A ESSERE SEMPRE LUCIDA NEL VALUTARE ATTENTAMENTE LE PERSONE DI CUI SI CIRCONDA E NON FINIRE NELLA TELA DEI SOLITI MANEGGIONI E FACCENDIERI? AH, SAPERLO...