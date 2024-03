RENZI NE HA INTORTATA UN’ALTRA: EMMA BONINO - ALESSANDRA GHISLERI APRE L’UOVO DI PASQUA E CI TROVA ALCUNE SORPRESE PER I PARTITI IN VISTA DELL’EUROPEE: “IL LANCIO DI ‘STATI UNITI D'EUROPA’ PARE AVER SUPERATO BENE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO AVVICINANDOSI AL 5,0%”. QUANTO CI METTERÀ MATTEONZO A SCARICARE LA LEADER RADICALE? – LA RIPARTIZIONE DEI SEGGI: “SEMPRE IN VETTA FDI (27,5%) CON 23 SCRANNI, IL PD CON 16 E IL MOVIMENTO 5 STELLE CON 15” – LA LOTTA TRA SALVINI E TAJANI E LA LISTA DI SANTORO ALL’1,7%

Estratto dell’articolo di Alessandra Ghisleri per “La Stampa”

ALESSANDRA GHISLERI

Con la fine del mese di marzo e l'arrivo della Pasqua anche la politica inizia a presentare le sue sorprese. Alcune attese altre sorprendenti. Quello che inizia a profilarsi è un nuovo panorama tra i partiti nazionali. L'emergere di nuove formazioni è principalmente legata alla soglia di sbarramento del 4,0% […]

[…] Il lancio di "Stati Uniti d'Europa" pare, ad un primo test di rilevazione, aver superato bene la soglia di sbarramento avvicinandosi al 5,0%. La formazione, che sembrerebbe presentare come capilista Matteo Renzi ed Emma Bonino, racchiude nel suo simbolo oltre a Italia Viva e +Europa anche il PSI, VOLT e i Liberal Democratici. Azione di Calenda con Siamo Europei, il Partito Repubblicano Italiano, i Popolari Europeisti Riformatori, l'Associazione Socialista Liberale e NOS rimane ancora a cavallo della soglia, fissando il suo risultato intorno al 4,0%.

RENZI BONINO

Più in salita la strada per Libertà, la formazione di Cateno De Luca che, con Italexit, il Partito Popolare del Nord, il Popolo Veneto, Rassemblemant Valdotain, Capitano Ultimo e Civici in movimento, al suo debutto si presenta al 2,0%. La lista di Michele Santoro, Pace Terra e Dignità (1,7%), annuncia la candidatura con la presenza di molti volti noti, ma al momento nessun altro simbolo come compagno di viaggio.

[…] Le dinamiche della politica nazionale saranno suggestionate dalla nascita di […] nuove formazioni, anche perché il sistema proporzionale di ripartizione dei seggi favorisce una rappresentanza più variegata […]. A tal proposito i 76 seggi italiani, in questo esercizio matematico, vedono sempre in vetta il partito di Giorgia Meloni (27,5%) con 23 scranni, il Partito Democratico con 16 e il Movimento 5 Stelle con 15.

SALVINI - TAJANI - MELONI - SANTANCHE - MEME BY EMILIANO CARLI

La poca distanza tra la Lega di Matteo Salvini (8,8%) e Forza Italia (8,0%) porta 7 seggi a ciascuno. La composizione di scopo di Matteo Renzi ed Emma Bonino ne ricaverebbe 4, mentre la lista di Carlo Calenda, in posizione borderline rispetto alla soglia di sbarramento, raccogliendo il 4,0% riuscirebbe ad ottenere 3 poltrone.

[…] Le elezioni europee stanno già generando grandi aspettative; tuttavia, come per la sorpresa nelle uova di Pasqua, il rischio è sempre quello di aspettarsi la sorpresa delle meraviglie per poi ritrovarsi fra le mani il solito gingillo.

matteo salvini giorgia meloni. antonio tajani CATENO DE LUCA - LISTA LIBERTA