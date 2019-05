27 mag 2019 16:19

RENZI NON CAMBIERÀ MAI - PUR DI NON DARE MERITI A ZINGARETTI SE NE ESCE CON QUESTA FRASE RIDICOLA: ''LA RISPOSTA PIÙ FORTE ALLA VITTORIA DI SALVINI ARRIVA OGGI DA FIRENZE GRAZIE AL BRAVISSIMO DARIO NARDELLA''. FIRENZE. OVVERO 380MILA ABITANTI, 280MILA AVENTI DIRITTO, 68% DI AFFLUENZA: SE VA BENE, CIRCA 110MILA VOTI PER NARDELLA. CONTRO I 7 MILIONI GUADAGNATI DALLA LEGA, DI CUI 2 MILIONI DI PREFERENZE ''SALVINI''. AVANTI COSÌ