''DONALD TRUMP PUÒ ESSERE INCRIMINATO ALLA FINE DEL SUO MANDATO''. MUELLER DICE QUELLO CHE I DEMOCRATICI VOLEVANO SENTIRE, E CHE USERANNO DA QUI ALLE ELEZIONI DEL 2020. MA IN REALTÀ SI LAVA LE MANI E NON AGGIUNGE MOLTO A QUANTO GIÀ DETTO: LA DOTTRINA VUOLE CHE UN PRESIDENTE IN CARICA NON POSSA ESSERE INCRIMINATO, SOPRATTUTTO PER OSTRUZIONE ALLA GIUSTIZIA, ESSENDO IL VERTICE DEL POTERE ESECUTIVO. E SMONTA IL MANTRA DELLA ''COLLUSION'': ''NON È UN REATO''