RENZI PERDE I PEZZI - PRIME CREPE DENTRO ITALIA VIVA: VITO DE FILIPPO VOTA LA FIDUCIA - L’EX PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA, EX SOTTOSEGRETARIO ALLA SANITÀ DEI GOVERNI LETTA, RENZI E GENTILONI, TORNA NEL PD: "E’ SBAGLIATA LA SCELTA DI APRIRE LA CRISI MENTRE IL PAESE È ATTRAVERSATO DA TANTE DIFFICOLTÀ E SOFFERENZE"

Giovanna Casadio per www.repubblica.it

VITO DE FILIPPO

Eppure qualcosa si muove. Italia Viva perde un primo parlamentare: è Vito De Filippo, che torna nel Pd. L’ex presidente della Regione Basilicata, ex sottosegretario alla Sanità dei governi Letta, Renzi e Gentiloni, ora deputato renziano, era stato uno degli “acquisti” al momento della scissione un anno fa.

Ma l’azzardo di Matteo Renzi di fare cadere il governo Conte lo trova in netto dissenso. Non è una strada che è disposto a seguire. Dice: “È stata sbagliata la scelta di Italia Viva di aprire la crisi, mentre il Paese è attraversato da tante difficoltà e sofferenze. Per questo lunedì voterò la fiducia al governo”. Vero è che la Camera non è in bilico come il Senato dal punto di vista numerico, ma potrà essere esempio e fare da traino: ne sono convinti nel Pd.

VITO DE FILIPPO

Continua De Filippo: “Ho deciso di continuare il mio impegno parlamentare per favorire l’uscita dall’emergenza sanitaria e sociale e la necessaria ripresa economica nel gruppo del Pd, riprendendo il filo di un percorso che viene da lontano e in questo senso ringrazio il segretario Nicola Zingaretti e il capogruppo Graziano Delrio”.

Per Enrico Borghi, segretario d’aula dem alla Camera, “il rientro nel partito di una personalità di prestigio e di competenza come Vito De Filippo rappresenta un segnale positivo per continuare nell’aione di governo riformista e attenta alle ragioni dei territori e del Mezzogiorno in particolare”.