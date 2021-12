RENZI PERDE I PEZZI ALLA VIGILIA DEL VOTO SUL COLLE - IL SENATORE GRIMANI MOLLA MATTEUCCIO E PASSA AL GRUPPO MISTO: “ESAURITA LA SPINTA RIFORMISTA, INSOSTENIBILE LA GUERRA A TUTTI. L’ELEZIONE DEL NUOVO CAPO DELLO STATO NON È UN BANCO DI PROVA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE ALLEANZE”

Da perugiatoday.it

grimani renzi

Addio Italia Viva, passa al Gruppo Misto. Il senatore umbro Leonardo Grimani lascia il partito di Renzi: "Ho maturato la scelta di lasciare Italia Viva dopo due anni di lavoro appassionato ed intenso", scrive.

E ancora: "Intendo guardare oltre e lanciarmi in una nuova sfida. Per questo aderirò per ora al gruppo misto e metterò le mie energie a disposizione di un nuovo percorso".

renzi toti

Il senatore sottolinea che "Nella mia scelta non c’è nessuna valutazione di carattere personale ma solo la volontà di iniziare un percorso con rinnovati stimoli e convincimenti. La spinta del progetto riformista, cosi come concepito con l’adesione ad Italia Viva si è, a mio avviso, esaurita e va aperto un confronto nell’area del riformismo con un momento di riflessione approfondito. Rimane centrale l’obiettivo di combattere i populismi che tanti danni hanno prodotto nel nostro Paese, ma ciò non può essere fatto in una logica di equidistanza tra centrodestra e centrosinistra".

Per Grimani "i meriti di Matteo Renzi nella politica italiana sono enormi a partire dalla qualità della sua esperienza di Governo, la migliore degli ultimi trenta anni, fino ad arrivare all’avvento di Mario Draghi alla guida dell’esecutivo odierno".

