RENZI PROVA UN’ALTRA MOSSA DEL CAVALLO – “ITALIA VIVA” CANDIDA ELENA BONETTI ALLE SUPPLETIVE: LA MINISTRA PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA CORRERÀ PER IL COLLEGIO ROMA 1, QUELLO LASCIATO LIBERO DA ROBERTO GUALTIERI, CHE LETTA AVEVA OFFERTO A CONTE…

(ANSA) - Italia Viva ha deciso di candidare Elena Bonetti alle elezioni suppletive nel collegio Roma 1. Lo si apprende da fonti qualificate di Italia viva. Il 16 gennaio si voterà per assegnare il seggio alla Camera che era di Roberto Gualtieri: Iv lancia la candidatura della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, che oggi non è parlamentare.

