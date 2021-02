ALTRO CHE "RINASCIMENTO" SAUDITA - COMINCIA IL RIPOSIZIONAMENTO DI BIDEN IN MEDIO ORIENTE: VIA L'APPOGGIO AMERICANO ALL’ARABIA NELLA GUERRA IN YEMEN, IN NETTA CONTROTENDENZA CON LE POLITICHE TRUMPIANE - UN SEGNALE DI APERTURA ALL’IRAN, ANCHE SE LE RELAZIONI RESTANO COMPLESSE: IL NUOVO PRESIDENTE VUOLE RIVEDERE LA SCELTA DI CANCELLARE I TRATTATI SUL NUCLEARE CON TEHERAN...