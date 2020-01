29 gen 2020 11:58

RENZI RIDOTTO A SCILIPOTI - LA PROPOSTA INDECENTE DI BRUNETTA ALL'EX ROTTAMATORE: ''FACCIAMO UN GOVERNO DI CENTRODESTRA INSIEME, CON GIORGETTI PREMIER. IL CONTE-BIS PUÒ CADERE SULLA GIUSTIZIA, DOVE ITALIA VIVA LA PENSA COME FORZA ITALIA. PROPRIO COME SULL'ECONOMIA. SAREBBE MOLTO PIÙ RASSICURANTE PER I MERCATI E PER LE CANCELLERIE EUROPEE DI UN GOVERNO SOLO SOVRANISTA''. SALVINI E RENZI INSIEME? ORMAI TUTTO E' POSSIBILE