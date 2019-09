RENZI SBARCA SOTTO LA “MADUNINA” E MIGLIAIA DI E-MAIL PRIVATE DI MILANESI SONO STATE PRESE D'ASSALTO DAGLI INVITI DI “ITALIA VIVA” - L’INCONTRO DI TERRÀ AL GRANDE SALONE DELLA STORICA LOCATION MASSON-CGIELLINA UMANITARIA, IN VIA SANTA BARNABA, 48 - INVITATI ANCHE ATTONITI CITTADINI DI COLLOCAZIONE POLITICA MOLTO LONTANA: UN BEL GRUPPO DI SOVRANISTI SI E’ VISTO RECAPITARE LA MAIL…

Lettera da Milano di Marco Gregoretti

Migliaia di e-mail private di milanesi sono state prese d'assalto dall'irrefrenabile voglia di Renzi. Domani sera tutti invitati alla prima uscita di “Italia Viva” per parlare di... boh?, presso il grande salone della storica location masson-cgiellina Umanitaria, in via Santa Barnaba, 48. Il fatto è che sono stati invitati anche attoniti cittadini di collocazione politica molto lontana. Un bel gruppo di “sovranisti” populisti si sono visti recapitare la mail.

E infatti, annuncia il mittente: “Abbiamo dovuto spostare la location già fissata per un eccesso di richieste di presenze, e questo ci rende molto felici”. Evvai!!! D'altronde i membri dei “tantissimi comitati civici”, peraltro segno che da un pezzo si stavano organizzando, si definiscono: innovativi, femministi, ambientalisti e liberali. Ah, domani sera, all'Umanitaria di Milano, ci saranno ministri e onorevoli che sono saldamente rimasti nel Pd, ma che, non si sa mai, si dichiarano renziani convinti. Per esempio Ettore Rosato, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto. Il sindaco Sala farà un salto?

ECCO IL TESTO DELLA E-MAIL

Abbiamo organizzato per domani sera il primo incontro pubblico di Italia Viva a Milano, per discutere con amici e militanti di idee e proposte politiche per i prossimi mesi.

Abbiamo davanti la possibilità di fare politica in maniera innovativa, meritocratica ed inclusiva verso tutti coloro che mai vi si sono avvicinati in maniera attiva.

Ci troviamo giovedì 26 alle 20:30 c/o Umanitaria in Via San Barnaba 48 con il Vice Presidente della Camera Ettore Rosato, la Ministra Elena Bonetti, il Sottosegretario Ivan Scalfarotto, i colleghi parlamentari Del Barba, Gadda, Comincini, Noja e Librandi (oltre al sottoscritto), e tantissimi membri dei comitati civici milanesi. Abbiamo dovuto spostare la location già fissata per un eccesso di richieste di presenze, e questo ci rende molto felici.

Vogliamo raccontare le prime idee che metteremo in campo per un partito innovativo, femminista, ambientalista e liberale. Spero tu possa esserci, ti aspetto!