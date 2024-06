RENZI, SENATORE A TEMPO PERSO - MATTEONZO, OLTRE A FARE IL CONFERENZIERE PAGATO DAI SAUDITI, CONTINUA AD ACCUMULARE INCARICHI INTERNAZIONALI: È STATO NOMINATO CONSIGLIERE STRATEGICO DEL "TONY BLAIR INSTITUTE" - IL SENATORE SEMPLICE DOVRA' CONSIGLIARE I LEADER POLITICI SUI LORO PROGRAMMI DI RIFORMA. CHISSA' CHI VORRA' SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL CAPO DI UN PARTITO CHE NON È RIUSCITO A SUPERARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO ALLE EUROPEE...

RENZI E TONY BLAIR

(LaPresse) - TBI è lieta di annunciare che Matteo Renzi, ex Primo Ministro italiano e già segretario del Partito Democratico (PD), entrerà a far parte del Tony Blair Institute (TBI) come Consigliere Strategico. Lavorando con i colleghi e i team di tutti i Paesi del portfolio TBI, Renzi supporterà il nostro lavoro ai massimi livelli, consigliando i leader politici sui loro programmi di riforma.

renzi blair carli

Renzi, il più giovane Primo Ministro italiano di sempre, ha una storia di successi che vanno dall'adozione precoce e completa della tecnologia digitale all'introduzione di radicali riforme nei servizi pubblici. "Sono lieto di dare il benvenuto a Matteo Renzi all’Institute come Consigliere Strategico. Matteo sarà una preziosa aggiunta al nostro team di leader che forniscono consulenza e approfondimenti strategici di alto livello, aiutando i leader politici di tutto il mondo a realizzare cambiamenti per i loro Paesi”, ha affermato Tony Blair.

madia blair boschi renzi

“Sono onorato di unirmi alla TBI. Tony Blair è stata fonte di ispirazione per me negli anni del Governo e sono lieto di poter lavorare perché i leader di oggi e domani abbiano lo stesso esempio visionario e riformista”, ha commentato Matteo Renzi

Il Tony Blair Institute for Global Change supporta i leader politici e i governi nella costruzione di società aperte, inclusive e prospere in un mondo globalizzato. Lo fa fornendo consulenza specialistica ai leader politici di tutto il mondo su strategia, politica e attuazione, il tutto reso possibile dalla tecnologia.

FLOP DI MATTEO RENZI ALLE EUROPEE - MEME

I Consiglieri strategici di TBI ora includono Matteo Renzi, Sanna Marin, ex Primo Ministro finlandese, il Generale Sir Nick Carter, ex Capo di Stato Maggiore della Difesa nel Regno Unito, e Patrick Vallance, ex Consigliere scientifico capo del governo del Regno Unito. I Consiglieri strategici di TBI forniscono consulenze, tratte dall'esperienza, ai leader politici che affrontano una serie di sfide nell'attuazione di riforme radicali e importanti progetti di natio-building

MEME SULLA SCOPPOLA ELETTORALE PRESA DA MATTEO RENZI matteo renzi - carlo calenda - meme by osho GRAMSHISH - MEME BY EMILIANO CARLI GIORGIA MELONI E MATTEO RENZI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA meme su matteo renzi carlo calenda 2 renzi blair boschi orlando