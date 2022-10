18 ott 2022 12:34

RENZI, SENATORE A TEMPO PERSO - NELLA SUA FITTA AGENDA DI IMPEGNI ALL'ESTERO, MATTEUCCIO NON RIESCE A TROVARE UN BUCO PER PARTECIPARE ALLE CONSULTAZIONI AL QUIRINALE - CALENDA: "HA FATTO UN PASSO INDIETRO E NON VERRÀ, HA ANCHE MOLTI IMPEGNI ALL'ESTERO. ALLE CONSULTAZIONI ANDRÒ CON TERESA BELLANOVA" - DI QUALI IMPEGNI SI TRATTA? DOV'È DIRETTO? A CELEBRARE DI NUOVO IL RINASCIMENTO SAUDITA DAL SUO AMICO BIN SALMAN?