Estratto dalla “Enews” di Matteo Renzi

RENZI E LE CONFERENZE ALL'ESTERO DI CONTE - DALLA ENEWS

Ieri sono stato all’Expo a Dubai per una conferenza. Lo scrivo per evitare che domani venga fuori la polemica e un grande scoop del tipo: "Renzi vola a Dubai in aereo". Come se gli altri a Dubai arrivassero in canoa. Penso che questo tema adesso perderà interesse perché è emerso che anche Giuseppe Conte ha iniziato a fare conferenze all’estero. Per una volta nessuna polemica. Sono contento per lui: sono esperienze formative, che aiutano a crescere.

l inglese sbiascicato di giuseppe conte ad amsterdam 2 GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI BY DE MARCO renzi mejo dello sciamano di washington MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME LUKAKU E IBRA giuseppe conte alla conferenza the revolution of hope amsterdam l inglese sbiascicato di giuseppe conte ad amsterdam l inglese sbiascicato di giuseppe conte ad amsterdam