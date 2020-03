1 mar 2020 13:16

UNA REPUBBLICA FONDATA SUL CORONAVIRUS – IL SENATO SI ATTREZZA E PREPARA ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA E ACCEDERE A PALAZZO MADAMA E SEDI COLLEGATE: TUTTE LE NOVITÀ – FINORA ERANO PREVISTI TERMOSCANNER E GEL DISINFETTANTI, ORA INVECE SI CONSIGLIA ALLE PERSONE CHE FREQUENTANO LE SEDI E ABBIANO SINTOMI DI EVITARE DI ACCEDERE, COSÌ COME CHIUNQUE SIA STATO IN ALCUNI COMUNI E CHE…