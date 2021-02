REPUBBLICANI PER BIDEN – QUEL DEMOCRISTIANO DI “SLEEPY JOE” STA VALUTANDO DI NOMINARE ALCUNI REPUBBLICANI AD AMBASCIATORI. FRA QUESTI CI SAREBBE CINDY MCCAIN, LA VEDOVA DEL MITICO EROE DI GUERRA (E CANDIDATO PRESIDENTE) JOHN, CHE HA GIÀ SUPPORTATO BIDEN IN CAMPAGNA ELETTORALE, E JEFF FLAKE - COSÌ FAREBBE CAPIRE CHE VUOLE UNA POLITICA ESTERA BIPARTISAN E CHE IL GOP È UN GRUPPO DI ESTREMISTI…

1 – USA: BIDEN VALUTA REPUBBLICANA CINDY MCCAIN AMBASCIATORE

(ANSA) - NEW YORK, 11 FEB - L'amministrazione del presidente americano Joe Biden sta valutando la nomina di alcuni repubblicani ad ambasciatori. Fra questi gli occhi della squadra di Biden sono puntati su Cindy McCain, la vedova di John McCain, e su Jeff Flake. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali le nomine metterebbero l'accento sull'importanza di un approccio bipartisan in politica estera.

2 – SCOOP: IL TEAM BIDEN VALUTA MCCAIN E FLAKE COME AMBASCIATORI

Estratto dell’articolo di Margaret Talev e Hans Nichols per www.axios.com

Perché è importante: Il presidente Biden non ha messo nessun repubblicano nel suo gabinetto, ma una mossa come questa sarebbe un ritorno all'adagio dell'era Truman, che la politica di parte si ferma "ai margini dell'acqua".

Sarebbe anche un segnale per le alter nazioni, che l'era di Trump è finita, e che Biden parla per tutti gli americani, non solo per i democratici. Inoltre, le potenziali candidature di due repubblicani dell'Arizona che si sono scontrati con l'ex presidente Trump e hanno appoggiato Biden potrebbero dare una spinta ai democratici, segnalando un approccio da “grande tenda” in uno stato un tempo rosso, che il nuovo presidente ha vinto per circa 10.000 voti.

