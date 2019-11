LA RESA DEL CONTE – I GRILLINI ABBOCCANO ALL’AMO DI RENZI CON UN POST SU FACEBOOK IN CUI MINACCIANO LA CADUTA DEL GOVERNO “SE QUALCUNO PROVA A METTERE IN DISCUSSIONE IL PRESIDENTE CON GIOCHINI DI PALAZZO O CON MESSAGGI CHE METTONO IL PAESE CONTINUAMENTE IN FIBRILLAZIONE” - “IL GOVERNO È FORTE SE LAVORA UNITO E COMPATTO. E TUTTI DOBBIAMO LAVORARE SEGUENDO LA STESSA STRADA” (CIAO CORE)

GOVERNO: M5S, STOP GIOCHINI PALAZZO SU CONTE O AL VOTO

"Lo vogliamo dire chiaramente: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi. Lo stesso vale anche se si continua a indebolire quest'Esecutivo attraverso messaggi che fanno male al Paese e che lo mettono continuamente in fibrillazione". Lo scrive il M5S in un post su Facebook.

"L'accordo sulla legge di bilancio è stato raggiunto da tutte le forze politiche di maggioranza. Ora andiamo a meta e miglioriamo la qualità della vita degli italiani". Lo scrive il M5S su Facebook. "Il governo è forte se lavora unito e compatto - è scritto - E tutti dobbiamo lavorare seguendo la stessa strada, perché non esistono scorciatoie".

"Stiamo lavorando a una manovra che darà risposte concrete agli italiani. E ci stiamo riuscendo perché ascoltiamo le persone. Falliamo ogni volta che non ascoltiamo i cittadini e iniziamo a parlare 'politichese'". Lo scrive il M5S sulla sua pagina facebook. "In questi giorni - aggiunge - nella legge di bilancio abbiamo portato avanti le priorità che ci avevano chiesto gli italiani: lo stop all'aumento dell'iva, la conferma di quota 100 e della flat tax per partite Iva, il lancio degli investimenti green, l'abbassamento del cuneo fiscale e il carcere per gli evasori", tutte "misure fondamentali per dare sostegno ai cittadini".

