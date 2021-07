RESPINTO IL BLITZ DELLA LEGA SUL DDL ZAN AL SENATO – FISCHI E BAGARRE IN AULA, LA CAPOGRUPPO DEM MALPEZZI: "NON È CAMBIATO NULLA RISPETTO A QUELLI CHE ERANO I TEMPI RICHIESTI DALL'AULA LA SCORSA SETTIMANA. PER CUI SI VA AVANTI COL CALENDARIO COME PREVISTO – IL CARROCCIO E FRATELLI D’ITALIA VOLEVANO TORNARE IN COMMISSIONE. IL 20 LUGLIO LA DEADLINE PER GLI EMENDAMENTI – RENZI: "PATTO POLITICO PER APPROVARLO ALLA CAMERA IN 2 SETTIMANE" - VIDEO

"Non è cambiato nulla rispetto a quelli che erano i tempi richiesti dall'Aula la scorsa settimana. Per cui si va avanti col calendario. Adesso ci sono due pregiudiziali e molto probabilmente, visto che la seduta termina alle 20, non faremo in tempo con le sospensive". Così la capogruppo dem al Senato, Simona Malpezzi, al termine della Conferenza dei capigruppo convocata in apertura di seduta a Palazzo Madama per discutere del ddl Zan. "La discussione generale - aggiunge Loredana De Petris (Leu) - proseguirà quindi domattina fino a giovedì mattina, e poi riprenderà martedì. Sempre martedì, alle 12, è fissato il termine per gli emendamenti".

Dunque, si va avanti "come previsto, il calendario dell'Aula non cambia, non cambia nulla rispetto a quanto era stato già deciso", spiega Malpezzi. Oggi l'Aula vota le pregiudiziali di FdI e Lega, mentre la questione sospensiva sarà esaminata domani mattina. Nel pomeriggio di domani, dalle 16,30, l'Aula sarà impegnata con le votazioni per l'elezione di due componenti del cda Rai.

L'esame del ddl Zan proseguirà quindi giovedì mattina, poi si svolgerà il question time. Si riprende martedì pomeriggio (alle 12 della stessa giornata è stato fissato il termine degli emendamenti) dalle 16,30 e fino alle 20. Per il prosieguo dei lavori da mercoledì in poi, però, servirà una nuova capigruppo in quanto ci sono da esaminare anche dei decreti in scadenza, a partire dal Sostegni bis: la presidente Casellati, riferendo in Aula l'esito della capigruppo, ha spiegato che sarà all'attenzione dell'Assemblea da mercoledì prossimo.

La deadline il 20 luglio

Scadrà il 20 luglio alle 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge Zan, nell'aula del Senato. Così ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama convocata per definire l'iter del provvedimento.

