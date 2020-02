IL RESTO DEL MONDO CI SCHIFA E CONTE CAMBIA NARRAZIONE: IERI ERA ''SORPRESO'', OGGI FA L'OTTIMISTA. ''L'ITALIA USCIRÀ A TESTA ALTA''. DI MAIO FA CONVOCARE GLI AMBSCIATORI DI TUTTI I PAESI ESTERI PER AGGIORNARLI SULLE MISURE ADOTTATE. AGLI INCONTRI CI SARANNO ANCHE FUNZIONARI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA SANITÀ PUBBLICA - INTANTO CHIUDONO LE FRONTIERE GIORDANIA E SEYCHELLES. MENTRE I RUSSI NON CI TEMONO: NESSUNA RESTRIZIONE NEI VOLI

CORONAVIRUS: CONTE, ITALIA USCIRÀ A TESTA ALTA

(ANSA) - "Avevamo annunciato in sede di verifica una cura da cavallo, una terapia d'urto per l'economia: stiamo varando misure per il rilancio del sistema economico, l'emergenza coronavirus ci dà maggiore determinazione. Chiameremo a raccolta tutte le forze del Paese, dimostreremo agli occhi del mondo che da un'emergenza l'Italia può uscire a testa alta". Così il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa alla Protezione civile a Roma.

CORONAVIRUS:CAMERA,DOMANI ALLE 21 INFORMATIVA SPERANZA

(ANSA) - Il ministro della Sanità Roberto Speranza terrà domani alle 21, in diretta televisiva, nell'Aula della Camera una informativa urgente sulla situazione del coronavirus. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

DI MAIO FA CONVOCARE GLI AMBASCIATORI PER AGGIORNARLI

(ANSA) - Di Maio, nel corso di una riunione svolta alla Farnesina, ha dato indicazione alla segreteria generale di convocare tutti gli ambasciatori dei Paesi esteri accreditati in Italia al fine di fornire loro un'informazione corretta sull'andamento del contagio sul territorio italiano, sulle misure adottate e sui risultati in termini di contenimento del coronavirus.

"In questo momento - ha detto Di Maio - bisogna essere trasparenti con ogni nostro partner e alleato, proprio perché dalla trasparenza si misura l'affidabilità di un Paese all'interno della comunità internazionale". Agli incontri con gli ambasciatori esteri, secondo quanto si apprende, parteciperanno anche funzionari della Protezione Civile e dell'autorità sanitaria nazionale.

LA GIORDANIA VIETA L'INGRESSO AGLI ARRIVI DALL'ITALIA

(ANSAmed) - La Giordania ha comunicato di aver deciso il divieto di ingresso nel Paese ai viaggiatori provenienti dall'Italia per l'emergenza coronavirus. Il Regno hascemita ha già proibito l'ingresso di viaggiatori provenienti dalla Cina, Corea del Sud e Iran.

CORONAVIRUS:ANCHE LE SEYCHELLES CHIUDONO AGLI ITALIANI

(ANSA) - Anche le Seychelles, paradiso delle vacanze, chiudono le frontiere agli italiani. In particolare, si legge in un aggiornamento sul sito di Viaggiare Sicuri gestito dall'Unità di Crisi della Farnesina, "le autorità locali hanno vietato a tutte le compagnie aeree con voli diretti alle Seychelles di imbarcare passeggeri che siano stati in Italia, Cina, Sud Corea e Iran negli ultimi 14 giorni. Analogamente, i passeggeri che arrivano via mare non potranno sbarcare se sono stati Italia, Cina, Sud Corea e Iran negli ultimi 14 giorni".

CORONAVIRUS: 'NESSUNA RESTRIZIONE NEI VOLI RUSSIA-ITALIA'

(ANSA) - I collegamenti tra Russia e Italia continuano regolarmente e non si prevedono restrizioni per i casi di coronavirus in Italia: lo sottolinea "una fonte ben informata" citata dall'agenzia Interfax. "Non sono state introdotte né si prevedono restrizioni riguardo al traffico aereo tra Russia e Italia. Tutti i voli, sia charter sia regolari, sono effettuati secondo gli orari", ha spiegato la fonte.