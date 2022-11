RETRO-VAX! – OPLÀ! LA PIROETTA DEL GOVERNO SULLE MULTE AI NO-VAX: SALTA LA SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DA 100 EURO PER GLI OVER 50 CHE NON SI SONO VACCINATI, NONOSTANTE L’OBBLIGO. AL MEF ASSICURANO CHE È SOLO RINVIATA, MA SUL TEMA LA MAGGIORANZA È SPACCATA: FORZA ITALIA, CON I RONZULLIANI IN PRIMA FILA, È CONTRARIA – MULÈ: “L’AMNISTIA NON DEVE DIVENTARE AMNESIA…”

Da www.lastampa.it

NO VAX PARAGONE CON SHOAH 4

Non c’è la sospensione della multa da 100 euro per i no vax negli emendamenti presentati al decreto aiuti ter, ma la sanatoria per i quasi due milioni di over 50 che non avevano ottemperato all’obbligo di vaccinazione scaduto il 15 giugno scorso arriverà a breve.

«I relatori formalizzeranno con ogni probabilità lunedì prossimo un emendamento in questo senso», assicurano al Mef, che nei giorni scorsi aveva già dato l’ok alla copertura, anche se nella fattispecie non si tratta di un condono ma di un semplice congelamento fino al 30 giugno prossimo della sanzione che l’Agenzia per la riscossione ha tempo fino a fine novembre per inviarla ai renitenti al vaccino che non sono riusciti a giustificare l’inottemperanza all’obbligo, o con la sopraggiunta infezione da Covid o per motivi di ordine sanitario, in verità assai pochi.

licia ronzulli si vaccina

La sospensione delle multe ai no vax non ha trovato una sponda favorevole nei giorni scorsi tra esponenti di Forza Italia, tra i quali il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé, ha tenuto a precisare che «l’amnistia non deve diventare amnesia, perché le sanzioni sono state comminate a soggetti che volontariamente non riconoscevano la valenza dei vaccini, mettendo così a rischio la vita degli altri». Parole che non fanno escludere qualche sorpresa al momento della votazione di una sanatoria per i no vax che fa storcere il naso ai forzisti e non piace a nessun partito di opposizione.

Per quanto riguarda gli altri punto del decreto aiuti ter, il termine per la presentazione dei sub-emendamenti alle proposte di modifica del governo è fissato per domani alle 14. Il primo degli emendamenti del governo trasferisce nel provvedimento il decreto (dell'esecutivo Draghi) che aveva prorogato il taglio delle accise sul carburante al 18 novembre 2022.

giorgio mule foto di bacco

Il secondo emendamento riguarda il Fondo di garanzia per la prima casa e conferma che la garanzia del Fondo è dell'80% della quota capitale per le categorie prioritarie (ovvero giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con un figlio minore, residenti di alloggi IACP e giovani under 36) con ISEE sotto i 40mila euro annui. Un terzo emendamento riguarda il differimento di un anno (al 31 ottobre 2023) della presentazione della domanda di adesione al cosiddetto «riversamento del credito d'imposta sulla ricerca e lo sviluppo». L'ultimo emendamento riguarda le coperture delle domande di finanziamento presentate dalle imprese a Simest.

