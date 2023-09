meloni salvini

Per meglio comprendere lo stato di un governo allo sbando, occorre fare un passo indietro.

Lo scorso giugno Giorgia Meloni sudò le proverbiali sette camicie (nere, of course) per convincere una recalcitrante Ursula Von der Leyen a volare a Tunisi per incontrare il dittatorello della Tunisia, Kais Saied, al fine di mettere fine all’”invasione” migratoria verso le coste italiane.

Naturalmente il presidente della Commissione Europea era già ben consapevole, conoscendo la controparte, che alla fine tutto sarebbe finito a puttane.

D'altronde, la firma del Memorandum of Understanding Ue-Tunisia non comportava alcun vincolo per l'UE, era un semplice documento che descriveva un accordo contenente alcune clausole per l’utilizzo delle due tranche per complessivi 205 milioni di euro per fermare l’attività degli scafisti sulle coste di Tunisi e per “accompagnare il percorso di riforme per la stabilità macroeconomica del paese”. (Ciao core!)

Ma come rendicontare ai burocrati di Bruxelles l’impiego dei 200 milioni sono giustamente “Kais miei”, quindi l’obiettivo di Faied era e rimane quello di ottenere il finanziamento di circa due miliardi del Fondo Monetario Internazionale.

Purtroppo, per il FMI, i principi e valori politici del Ras di Tunisi non corrispondono granché ai canoni della democrazia e dei diritti civili e il finanziamento è stato negato. A quel punto, i controlli sulle coste di Tunisi si sono interrotti ed è arrivata l’invasione di barchini sulle coste di Lampedusa.

Per Matteo Salvini, in vista delle europee, e a pochi giorni dal raduno di Pontida con la fascio-star Marine Le Pen, l’”invasione” di Lampedusa è stato come il cacio sui maccheroni. L’ex ministro dell’Interno del governo gialloverde, incazzato con la Ducetta che ha pensato bene di “commissariare” il ministro Piantedosi, affidando la gestione del dossier sbarchi al sottosegretario factotum Mantovano, ha calzato l’elmetto e aperto il lanciafiamme. Bum!: ‘’E’ un attacco all’Italia!’’.

Con la mano sul cuore, ha avvertito la perfida Europa: ‘’Ci sono tanti modi per bloccare, ridurre un flusso: a mali estremi, estremi rimedi’’. E ha invocato, non bastandogli la Guardia Costiera, addirittura l’intervento della Marina Militare, dimenticando che è di competenza del ministro della Difesa, Crosetto.

E dato che il governo delle destre balla sull’orlo del burrone su Patto di Stabilità e Mes, Pnrr e Legge di Bilancio, il Capitone ha pensato bene di gettare benzina sul fuoco: ‘’Dovremo muoverci da soli visto che l’Europa è clamorosamente assente, distanze, ignorante e sorda. Solo da noi ci sono questi numeri, non in Spagna, in Francia, a Malta, in Grecia e in nessun’altra parte’’. Non basta: ‘’Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong tedesche per portare i migranti in Italia. È un fatto’’.

A Palazzo Chigi, sovrapponendo le sigarette in bocca, la Giovanna d'Orco del Colle Oppio ha cominciato a sudare freddo. Come rintuzzare ‘sto rompicojoni lombardo che ogni giorno mi prende per il culo sospirando al telefonino: ‘’Giorgia, non voglio mettere in difficoltà il governo… tranquilla, governeremo insieme per dieci anni’’, e poi prende la mira e spara?

Ed è sbocciata l’idea di tagliargli le unghie volando a ‘’Lampedusa, isola aperta’’, proprio nello stesso giorno del raduno di Pontida: tiè, prendi e porta a casa!

Sapendo bene come il Capitone a Pontida avrebbe bastonato l’Europa-matrigna-infame, la Sora Giorgia, messo da parte il fez d’ordinanza, ha indossato l'altra maschera, quella della democristiana che negozia e media, e ha digitato il numero di Bruxelles: Cara Ursula, a Lampedusa la situazione sta esplodendo, andiamo insieme a Lampedusa? Così facciamo vedere a Salvini, a Le Pen, ai para-nazi tuoi connazionali di AFD che l’Unione Europea c’è!

L’ex portaborsette di Angela Merkel avrebbe potuto rispondere tranquillamente ‘’Giorgia grazie, ma purtroppo domenica devo volare a New York per l’assemblea dell’Onu”. Invece, da vera e brava democristiana della CdU, Ursula ha accettato l’invito.

Certo, il tema ‘’L’Europa c’è’’ ha contribuito al ‘’sì’’ ma al 90 per cento l’ha fatto perché si ripresenterà candidata alla presidenza della Commissione Europea e magari potrebbe aver bisogno per la rielezione dei voti dei prossimi eurodeputati di Fratelli d’Italia (come successe del resto al primo mandato: la Von der Leyen venne incoronata grazie a Davide Sassoli che si precipitò a Roma e trattò con Di Maio i 15 voti del Movimento 5 Stelle).

E così sul pratone Pontida, obtorto collo, Salvini si è ritrovato senza artigli per sbranare quell’Europa efficiente solo per ‘’attaccare l’Italia’’. Alla conferenza stampa di Lampedusa, il presidente della Commissione ha fatto felice come una pasqua la Meloni affermando: ‘’L'Italia può contare sull'Unione europea. Su questo punto siamo insieme".

Quindi ha scandito, parlando anche in italiano, che il suo viaggio a Lampedusa non è solo questione di solidarietà, visto che "i confini italiani sono i confini europei". (Comunque, avvisate il Capitone che nei dieci punti scodellati da Ursula per aiutare il nostro disgraziato paese il famigerato ‘’blocco navale” non è previsto…). Fino a quando non andranno a sbattere, la lotta continua…

