NON È UN PAESE PER GAY - IL PARLAMENTO UNGHERESE HA APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE, PRESENTATO DAL PARTITO DI ORBAN, CHE VIETA LA "PROMOZIONE DELL’OMOSESSUALITÀ AI MINORI"- IN BASE AL TESTO PUBBLICITÀ, FILM E LIBRI CHE MOSTRANO SCENE DI AMORE OMOSESSUALE NON SONO PIÙ AMMESSE: D'ORA IN POI “IL DIARIO DI BRIDGET JONES“, “HARRY POTTER” E “BILLY ELLIOT” SARANNO TRASMESSE SOLO IN SECONDA SERATA E ACCOMPAGNATE DAL DIVIETO PER I MINORENNI…