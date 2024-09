UNA TIPICA MOSSA DA “IO SO’ GIORGIA E CE L’HO DURO”: DOPO AVERLO DIFESO IN TV, NON POTEVA DOPO POCHE ORE PRENDERLO A CALCI IN CULO: AVREBBE PERSO FACCIA E MANGANELLO.

Sangiuliano: "Chiedo scusa a mia moglie. Poi a Meloni che mi ha dato fiducia per l'imbarazzo" pic.twitter.com/NvrRRArGl2 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 4, 2024

DAGOREPORT

meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia

Retroscena del martedì nero del governo Ducioni. Una volta messo piede a Palazzo Chigi su ordine perentorio “Io so’ Giorgia e non mi faccio prendere per il culo”, quel che resta di Gennarino ‘O Ministro era la mesta rappresentazione bipede di una lettera di dimissioni.

Invece: sorpresa, grossa sorpresa! Il Bombolo partenopeo e parte-pompeiano, già pronto alla decollazione come un San Giovanni Battista, si è ritrovato al cospetto di una Melona inattesa che, con piglio della Ducetta, anziché sfanculare un ministro ormai irrimediabilmente e ridicolmente macchiettizzato, gli ha ordinato di rovesciare sul tavolo presidenziale tutte le giustificazioni in suo possesso, estratti conto compresi, per evitare di obbligarlo alle dimissioni.

Una tipica mossa da “io-ce-l’ho-duro” che racchiude bene l’ego caparbio e il carattere tignoso della Sora Giorgia. Del resto, dopo averlo difeso su Rete4 riducendo tutto a gossip, come poteva non perdere la faccia costringendolo dopo poche ore alle dimissioni?

IL CASO BOCCIA - SANGIULIANO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

Non solo: davanti allo zerbinato Del Debbio (prova vivente che Pier Silvio può dire ciò che vuole sulla linea più pluralista e meno meloniana dei talk Mediaset ma nessuno lo sta a sentire), la premier, che dopo Borgo Egnazia tiene moltissimo al suo ruolo di presidente di turno del G7, ha fatto gocciolare preoccupazione sul G7 della Cultura che attovaglierà (dal 19 al 21 settembre a Napoli con blitz a Pompei), i ministri europei dei dicasteri culturali.

La poverina, che non ha la capacità di gestire le crisi (in questi casi, si chiude subito) avrà cogitato: ahò, mica posso presentarmi a Napoli con al fianco un nuovo ministro della Cultura al posto di “Genny Delon”: che figura ci faccio?

meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia 2

E’ vero, esattamente, il contrario: è più pregiudizievole per la credibilità (profilo diverso e che esige diverso livello di tutela da quello dell’immagine) del governo e del presidente del Consiglio mantenere in carica un ministro ormai screditato pure sul “Gazzettino dell’appetito”, con la stampa estera sul piede di guerra. Attesa la rilevanza internazionale del G7 della Cultura, in che condizioni politiche e ambientali si svolgerà?

Una volta ottenute da Sangiuliano le dovute rassicurazioni di non aver utilizzato un euro di fondi pubblici per le sue scampagnate con la “Pompeiana esperta”, Meloni ha rimesso a posto gli otoliti in fibrillazione, fissata come è di essere la prima premier che dura i 5 anni della legislatura con la stessa squadra dei ministri (ognuno ha le sue fisse…)

E sul boccaccesco “gossip”, un caprone espiatorio si trova sempre. Anzi, sarebbe già stato trovato nella personcina elegante del capo di gabinetto dei Beni Culturali, Francesco Giglioli; come del resto era già successo nel caso della grottesca chiacchierata della Meloni con il finto presidente africano allorché fu sacrificato l’incolpevole consigliere diplomatico della premier, l’ambasciatore Talò.

maria rosaria boccia - gennaro sangiuliano come gli oasis - meme

Tutto a posto? Manco per il cazzo! Come giustificare il fatto che, in gran parte dei loro viaggi ‘’culturali’’, Bombolo e Bambolona si accontentavano di riposare le loro stanche membra ammucchiandosi in una sola stanza d’albergo?

E qui Genny Delon non aveva altra via di uscita che di confessare alla “Stampa” la verità: Maria Rosaria Boccia era la mia amante, abbiamo avuto una storia… Ma tranquilli, il Farfallone del Golfo ha tirato la catena e l’ha scaricata per ritornare tra le braccia della mogliettina cornificata…

gennaro sangiuliano in lacrime al tg1 tweet sull intervista di gennaro sangiuliano al tg1 2 tweet sull intervista di gennaro sangiuliano al tg1 7 graffio in testa di sangiuliano al tg1

RICEVUTA DELL AEREO ITA AIRWAYS PAGATO DA SANGIULIANO A MARIA ROSARIA BOCCIA GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO GENNARO SANGIULIANO CON FEDERICA CORSINI A VENEZIA - 28 AGOSTO 2024 meloni sangiuliano de luca FEDERICA CORSINI - GENNARO SANGIULIANO - 1 vignetta di mannelli sul caso gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia sangiuliano meloni GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA inaugurazione frecciarossa roma pompei luigi ferraris giorgia meloni gennaro sangiuliano luigi corradi patrizia scurti giorgia meloni e gennaro sangiuliano foto di bacco (7) sangiuliano meloni biondi la ducetta e i quadrumviri crespi, sangiuliano, meloni, la russa, santanche storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 13 storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 12 vignetta di natangelo sul caso sangiuliano - boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 4 maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 1 simona russo maria rosaria boccia gennaro sangiuliano storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 5 storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 8 storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 1 GENNARO SANGIULIANO MARIA ROSARIA BOCCIA - MEME storia instagram di maria rosaria boccia a montecitorio 9 gennaro sangiuliano maria rosaria boccia - meme ultimo tango a time square maria rosaria boccia sangiuliano meme gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 7 dimission impossible - meme by carli