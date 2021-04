22 apr 2021 16:39

RETROSCENA - MATTEO SALVINI HA CHIAMATO DUE VOLTE MARIO DRAGHI PER PROVARE A MODIFICARE IL COPRIFUOCO ALLE 22 - SUPERMARIO LO HA RINTUZZATO IN MODO FERMO: "LE DECISIONI PRESE DALLA CABINA DI REGIA DEVONO ESSERE RISPETTATE" - L'OPUS DEI GIORGETTI S'E' PROPOSTO COME MEDIATORE PER CONVINCERE IL "CAPITONE". SOLO CHE L'ACCOMODAMENTO È RIUSCITO A METÀ PERCHE'…