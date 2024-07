LA RIABILITAZIONE È COMPLETA – ORBAN VOLA A MOSCA COME PRESIDENTE DI TURNO DELL’UE E REGALA A PUTIN LA LEGITTIMAZIONE DI UNA CONFERENZA STAMPA CONGIUNTA. “MAD VLAD” RESPINGE LA RICHIESTA DI UN CESSATE IL FUOCO, MA GONGOLA: “LA VISITA È IL TENTATIVO DI RIPRISTINARE IL DIALOGO CON L’UE. ABBIAMO PARLATO ANCHE DI SICUREZZA IN EUROPA” – IL PREMIER UNGHERESE RISCHIA DI ESSERE SFIDUCIATO DAL CONSIGLIO EUROPEO PER IL VIAGGIO, MA LA NATO ERA INFORMATA. POSSIBILE CHE NON LO FOSSERO ANCHE I CAPI DI STATO E DI GOVERNO?

UCRAINA: PUTIN, 'VISITA ORBAN TENTATIVO RIPRISTINO DIALOGO CON UE'

(Adnkronos) - La Russia considera la visita del primo ministro ungherese Viktor Orban a Mosca come un tentativo di ripristinare il dialogo con l'Unione Europea e dargli ulteriore slancio. E' quanto ha sostenuto il presidente russo Vladimir Putin al termine del loro colloquio al Cremlino. "Percepiamo questo (l'arrivo di Orban a Mosca) come un tentativo di ripristinare il dialogo (con l'Ue) e di dargli ulteriore slancio", ha detto.

PUTIN, 'CON ORBAN ABBIAMO PARLATO ANCHE DI SICUREZZA IN EUROPA'

(ANSA) - Nel loro colloquio il primo ministro ungherese Viktor Orban e il presidente russo Vladimir Putin hanno parlato anche della "possibile architettura di sicurezza in Europa". Lo ha detto lo stesso Putin in conferenza stampa, citato dalla Tass. Orban "ha esposto in generale il punto di vista occidentale" e la Russia gli è "grata" per il suo "tentativo di ristabilire un dialogo", ha aggiunto Putin. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha detto di essere stato informato in anticipo della visita di Orban, mentre l'Ue ha detto che ne era all'oscuro.

PUTIN RESPINGE LA RICHIESTA DI ORBAN DI CESSATE IL FUOCO

(ANSA) - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha chiesto al presidente russo Vladimir Putin un cessate il fuoco in Ucraina per facilitare l'apertura di negoziati, ma Putin ha risposto di essere contrario perché la Russia vuole "una piena e definitiva conclusione del conflitto". Lo ha detto lo stesso Putin in una conferenza stampa congiunta, citato da Ria Novosti.

PUTIN, 'CON ORBAN COLLOQUIO FRANCO E UTILE'

(ANSA) - Il colloquio con il primo ministro ungherese Viktor Orban è stato "franco e utile". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una conferenza stampa congiunta. "La Russia e l'Ungheria continuano il dialogo nell'attuale difficile situazione geopolitica, questo è importante", ha aggiunto Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti.

PUTIN, RITIRO DELLE TRUPPE UCRAINE CONDIZIONE PER LA PACE

(ANSA) - Durante una conferenza stampa con il premier ungherese Viktor Orban, il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che per Mosca una delle condizioni per mettere fine al conflitto è il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate dalla Russia. Lo riferisce la Tass.

UCRAINA: ORBAN, 'OBIETTIVO NOSTRA PRESIDENZA LA PACE IN EUROPA'

(Adnkronos) - "Per l'Europa la pace è la cosa più importante. Riteniamo che l'obiettivo principale dei prossimi sei mesi della nostra presidenza sia la lotta per la pace": lo ha detto il premier ungherese Vitktor Orban al termine dei colloqui a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin.

STOLTENBERG, 'ORBAN CI HA AVVISATO DEL SUO VIAGGIO A MOSCA'

(ANSA) - "Orban ci ha informato di questa visita a Mosca e mi aspetto che quando sarà a Washington ci sarà modo per discutere di questo viaggio, che avviene sulla base di rapporti bilaterali". Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg, precisando che nel corso della sua visita in Ungheria ha discusso col premier magiaro anche la sui visita a Kiev. "Orban non rappresenta la Nato in Russia", ha però sottolineato.

