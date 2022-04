14 apr 2022 18:20

A RIAD SE LA RIDONO SPERNACCHIANDO BIDEN! - CLAMOROSO: LA TV SAUDITA HA MANDATO IN ONDA UNO SKETCH IN STILE “SATURDAY NIGHT LIVE” IN CUI PRENDE BRUTALMENTE IN GIRO IL PRESIDENTE AMERICANO, MOSTRATO COME UN GAFFEUR CHE SI ADDORMENTA E VIENE SORRETTO DALLA SUA VICE, KAMALA HARRIS - VISTO CHE NEL PAESE DEL GOLFO NON SI MUOVE FOGLIA CHE IL REGIME NON VOGLIA, È SCONTATO CHE IL FILMATO SIA STATO “APPROVATO” DAI PIANI ALTI DELLA MONARCHIA. CHE DEL RESTO, HA MOLTI MOTIVI PER AVERCELA CON “SLEEPY JOE” (IL PIÙ IMPORTANTE SI CHIAMA IRAN)