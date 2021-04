RIAPRITE BENEVENTO O MASTELLA SMETTE DE MAGNÀ! L'EX UDEUR A "UN GIORNO DA PECORA": "FACCIO LO SCIOPERO DELLA FAME SE IL GOVERNO NON ISTITUISCE LE ZONE ROSSE CONSIDERANDO ANCHE LE PROVINCE E NON SOLO LE REGIONI. ANZI NE FAREMO UNO COLLETTIVO (MA CON CHI?). INIZIAMO A DARE UNA MANO E UNA SPERANZA ALLA POVERA GENTE CHE SOFFRE..." - VIDEO

Le riaperture? “Iniziamo a dare una mano e una speranza alla povera gente che soffre, di queste persone ho ricevuto anche una delegazione. E vi dico una cosa: io chiedo che le province siano considerate come tali, perché per esempio fare zona rossa tutta la Campania se Benevento non ha numeri da zona rossa? Se non fanno questo ho detto a una delegazione che faremo insieme sciopero della fame finché il governo non deciderà diversamente”.

A parlare, a Un Giorno da Pecora, è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha lanciato questo appello ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1.

Lei farà sciopero della fame? “Si, faremo uno sciopero collettivo, il governo deve 'provincializzare' e dare indicazioni precise”.

