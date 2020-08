I FURBETTI DOVE LI METTI? FUORI DALLE LISTA – ZAIA NON RICANDIDERÀ I TRE CONSIGLIERI VENETI CHE HANNO CHIESTO IL BONUS PER GLI AUTONOMI - LO CONFERMA ANCHE LORENZO FONTANA, COMMISSARIO DELLA LEGA IN VENETO (E MOLTO VICINO A SALVINI): “HANNO FATTO UNA GRANDISSIMA SCIOCCHEZZA – LA DOMANDA DEL VICEPRESIDENTE FORCOLIN È STATA RESPINTA, MENTRE BARBISAN E MONTAGNOLI AVREBBERO DEVOLUTO I 600 EURO IN BENEFICENZA…