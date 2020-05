RICANDIDARE LA RAGGI PER RICANDIDARE TUTTI – IL BIS DI “VIRGY” SARÀ IL GRIMALDELLO PER SCARDINARE LA FARSA DEL VINCOLO DEL SECONDO MANDATO. MA COME? CASALEGGIO SPINGE PER UN VOTO SU ROUSSEAU GENERICO SUI SINDACI, SENZA ESTENDERLO A DEPUTATI E SENATORI – MA I BIG CHE RISCHIANO LA POLTRONA OVVIAMENTE SONO IN PRESSING – LA TAVERNA (QUELLA CHE DICEVA ‘NUN SO POLITICO’): “DOBBIAMO EVITARE CHE UN DOMANI TORNI IN PARLAMENTO GENTE COME SARA CUNIAL”

Simone Canettieri per "il Messaggero"

Virginia Raggi non e mai stata cosi al centro delle attenzioni del M5S. O meglio: era dai tempi del tormentato debutto in Campidoglio, che il gotha grillino non pensava cosi assiduamente, tutti i giorni, alla sindaca della Capitale. Al < >.

Lo scenario pero ora si e ribaltato. Il Movimento non e piu un monolite: l'elevato Beppe Grillo si e auto-esiliato a padre nobile progressista pro-Conte (< >); Luigi Di Maio non e piu l'enfant prodige di Pomigliano ma un navigato leader, gia vicepremier, gia capo politico e comunque tuttora ministro di peso; Alessandro Di Battista aspetta il modo per rientrare dal periodo sabbatico; il resto dei big, da Paola Taverna a Roberto Fico, nutrono legittime ambizioni sapendo che potranno ricompattare solo una parte del M5S.

Soprattutto, rispetto ai tempi del debutto di Raggi, e caduta nel M5S l'innocenza, a colpi di tabu infranti (gli ottimisti la chiamano < >). L'ultimo che rimane in piedi e quello del vincolo del secondo mandato per i parlamentari.

LA MOSSA

Un tema caro a Davide Casaleggio, titolare della piattaforma Rousseau, sempre piu marginale nella vita del M5S, quindi del governo. Come raccontato da Il Messaggero, il figlio di Gianroberto teme che si usi l'ipotesi del bis a Virginia Raggi far saltare anche questa regola (dopo il < >, < >, < >, < > e, vedremo, < >).

Ecco, perche Casaleggio spinge in queste ore affinche si metta in votazione < >, come d'altronde vuole anche Raggi, il quesito sui sindaci di Torino e Roma che l'anno prossimo potrebbero ricandidarsi. Ma attenzione < > vuole che gli iscritti di Rousseau rispondano solo a una domanda: Sei a favore del mandato zero anche per i sindaci?.

Stop. Al momento la regola - gia cambiata da Di Maio e sottoposta alla rete - lo prevede gia per i consiglieri comunali che hanno svolto due mandati: si possono candidare in parlamento. Casaleggio e per estendere questo diritto ai sindaci, ma senza toccare deputati e senatori. I diretti interessati sono contrari. Emanuele Dessi, per esempio, senatore molto vicino a Paola Taverna dice: < >, spiega riferendosi all'espulsa no-vax, simbolo di una classe dirigente improvvisata. Vito Crimi e tra i due fuochi. Chi gli sta vicino racconta che in queste ore non < >. Ma attenzione, ancora una volta Beppe Grillo e pronto a sbloccare la paralisi, schierandosi a favore del bis di Raggi, intanto.

