LA RICETTA DI ZAIA: ABBASSARE LE RESTIZIONI MA ALZARE LA MASCHERINA - IN VENETO LA NUOVA ORDINANZA DA DOMANI PREVEDE ANCHE USCITE SOLO INDIVIDUALI ANCHE OLTRE I 200 METRI DA CASA, CORSETTE MA NON ALLENAMENTI E GRIGLIATE NEI GIARDINI DI CASA TRA PARENTI E RESIDENTI - DIVENTA REATO USCIRE DI CASA CON LA FEBBRE – VIDEO

Roberta De Rossi per https://nuovavenezia.gelocal.it/

Uscita di casa con mascherina e guanti ( o disinfettante, più facile da trovare, di questi tempi). Tolto il limite dei 200 metri per l’attività motoria (ma sempre con obbligo di indossare mascherina-guanti), resta però quello di “prossimità all’abitazione” previsto dalla legge. Per le librerie, cartolerie, negozi per abiti per bimbi l'autorizzazione è ad aprire solo due giorni alla settimana. E la distanza sociale da rispettare è portata da uno a due metri.

Sono le novità principali del'ultima ordinanza firmata dal presidente della Regione, Luca Zaia: "L'emergenza non è finita, siamo persone di buonsenso. La mascherina diventerà un accessorio indispensabile: una risposta anche agli scienziati che dicevano che servissero solo a chi è sintomatico. Non è così, ci protegge tutti. Non siamo nelle condizioni di abbassare la guardia".

Coronavirus in Veneto, ecco il testo integrale della nuova ordinanza di Zaia

Queste le novità principali elencate dal presidente:

1) Chiusura per gli esercizi commerciali la domenica, i giorni festivi, il 25 aprile e 1 maggio

2) Confermata l’attività a cielo aperto dei mercati, non solo alimentare, con anche possibilità di banchi per negozi dei bimbi. Tutti dovranno mantenere la distanza di due metri, e indossare mascherina e guanti (o avere geligienicizzante a portata di mano)

3) Uscita da casa per motivi indifferibili solo con mascherina addosso (o altro mezzo idoneo a coprire naso e bocca) e guanti (o disinfettante igienico). Da soli, per fare la spesa e con bimbi piccoli solo se a casa non c’è nessuno che li tiene. Sempre mantenendo dagli altri la distanza sociale di 2 metri. "Non si esce di casa se non per i motivi indifferibili di sempre".

4) Vietata l’uscita di chi ha temperatura sopra i 37,5 gradi: "E' un reato, se si viene fermati dalla polizia".

5) Nei giorni del 25 aprile 1 maggio i pic nic all’aperto solo nella proprietà privata e nel nucleo familiare residenti: “Non avventuratevi ad organizzare barbecue, grigliate con ospiti, perché sono illegali. Non invitate amici, parenti, vicini: solo la famiglia e solo nel vostro terrazzo o giardini privato”.

6) Ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l’assistenza al parto: "Si può assistere alla nascita dei figli".

7) L’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità: “Ho tolto i 200 metri, atto di grande fiducia per i veneti e i giovani, il nostro faro. Significa che posso camminare o correre per sgranchirmi le gambe, non per prepararmi alla maratona". Sempre obbligatoria la mascherina

8) Distributori automatici permessi solo all’interno degli uffici per acqua, latte, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici,: “Non caffè e chiacchiere al distributore”

9) Gli esercizi di ferramenta, fotografia, elettronici devono essere chiusi la domenica e i giorni festivi

10) Per le imprese e in tutti i punti vendita, sia nell’area esterna, sia in quella interna , mascherine e guanti per tutto il personale e chi li frequenta. Nei supermercati la coda va fatta fuori, a 2 metri di distanza l'uno dlal'altro,con mascherina e guanti (o gel igienicizzante). Che naturalmente si dovranno indossare anche all'interno.

11) Ammessa somministrazione alimenti e bevande esclusivamente a domicilio

12) Tutte le attività commerciali , incluse bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto per il dipendente del protocollo. Va rispettato l’accordo con le parti sociali.

13) Nell’attività bancaria, anche di Poste italiane Spa, studi professionali e assicurazioni, accesso su appuntamento ove possibile. Uso della mascherina anche nelle banche

14) La vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, l'apertura di cartolerie e librerie è valida esclusivamente nei negozi dedicati e solo due giorni alla settimana. Non nei centri commerciali.

15) Controllo della temperatura in tutte le aziende, con obbligo di allontanamento in isolamento fiduciario, se superiore ai 37,5 gradi,

16) Permesso con ogni mezzo di trasportare i rifiuti agli ecocentri

17) Concessa manutenzione aree verdi e aree in concessione: "Sono le spiagge", spiega Zaia

Resta valida l'ordinanza che obbliga mascherina e guanti nei mezzi di trasporto.

"L'emergenza non è finita", ha insistito Zaia nella conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera in cui ha ricordato che non spetta alla Regione riaprire le aziende.

"L'ordinanza che ho firmato mi impone di dire che non deve essere vissuta come la fine dell'emergenza", ha inistito Zaia, "Abbiamo 245 persone in terapia in terapia intensiva e 1.427 pazienti ricoverati", ha sottolineato il governatore, "se questi numeri non scendono, o peggio ancora si alzano, bisogna andare giù pesanti". "La prima cura al coronavirus siamo noi e i nostri comportamenti irresponsabili aumentano la diffusione del virus", ha aggiunto, "i veneti sono un popolo eccezionale e dai dati ne viene fuori che abbiamo ridotto gli spostamenti del 50%".

I numeri dell'epidemia. La situazione va lentamente migliorando, ma continua a crescer eil numero delle vittime: 882, la mattina di Pasquetta. Sono 1.620 in più le persone guarite dal Covid-19 in Veneto nell'ultima settimana. Un incremento del 164% in sette giorni, calcolato sul numero dei negativizzati alla mattina del 6 aprile scorso (983) e quello dell'ultimo bollettino di lunedì di Pasquetta, 2.603. Nonostante ciò, i casi di positività continuano a crescere, pur se a ritmo molto minore: il 6 aprile scorso i contagiati totali (dall'inizio dell'epidemia) erano 11.588, oggi 14.251 (+22,9%). I pazienti attualmente positivi sono invece 10.766, in aumento dell'8,2% rispetto ai 9.943 del 6 aprile. Pesante il dato delle vittime: erano 662 una settimana fa, sono salite a 882 (+33,2%).

